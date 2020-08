Una forta explosió sacseja la capital del Líban

Una forta explosió ha sacsejat aquest dimarts Beirut, la capital del Líban, on s'ha aixecat una gegant columna de fum en forma de fong que ha generat pànic entre la població. L'explosió hauria tingut lloc en un magatzem d'explosius situat al port de Beirut, segons ha informat l'Agència Nacional de Notícies, però les causes encara no estan clares. Les autoritats temen que puguin haver-hi desenes de ferits.

A les xarxes socials s'han difós imatges de l'espectacular explosió, que s'ha sentit a diversos quilòmetres de distància a tota la ciutat, i de les importants destrosses que ha provocat als edificis del voltant.

🇱🇧 Se acaba de producir una gran explosión en Beirut. El origen de la explosión sería un almacén de pirotecnia en el puerto de la ciudad. pic.twitter.com/z84jG3VoPC — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 4, 2020

L'incident té lloc quan falten només tres dies perquè un tribunal de les Nacions Unides faci públic el seu veredicte sobre els quatre sospitosos d'haver assassinat l'exprimer ministre libanès Rafic Hariri, que també va morir a causa d'una explosió però en un cotxe l'any 2005. Així mateix, succeeix en un moment especialment crític, en què les manifestacions de protesta contra el govern són habituals al Líban per la pitjor crisi econòmica que viu el país des de la guerra civil que va tenir lloc entre els anys 1975 i 1990.

El ministre de Sanitat libanès ha advertit que hi ha molts ferits i que les destrosses causades per l'explosió són enormes.