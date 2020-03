França allotja els sensellar en habitacions d'hotel per frenar el coronavirus

Com quedar-se a casa si no se’n té? El govern francès ha autoritzat que es requisissin habitacions d’hotel per acollir les persones que no tenen llar durant el temps que duri l'estat d'alerta per l'epidèmia del coronavirus. L'objectiu és que aquest col·lectiu, un dels més vulnerables i exposats a la infecció, puguin també complir amb les directrius marcades de confinament obligatori.

El primer dia de la mesura només un grapat d'hotels han obert les portes a aquestes persones però s'espera que diumenge ja hi hagi 270 habitacions disponibles només a París, tot i que el govern d'Emmanuel Macron pretén estendre la iniciativa a tot el territori. El ministre d'Habitatge, Julien Denormandie, ha afirmat que el sector hoteler s'ha mostrat favorable a l'ús de les seves instal·lacions ara que el brot ha buidat les ciutats de visitants i turistes. “La solidaritat no ha de ser víctima del Covid-19”, ha subratllat el ministre.

Les habitacions d'hotel es reserven per als sensellar que estiguin sans. En canvi, aquells que puguin haver-se estat contagiat seran traslladat a dos centres especials situats a la regió de l’Illa de França, amb una capacitat de 150 places. “A escala nacional, hem identificat 80 centres que podrien acollir persones sense domicili fix" que han estat contagiades, ha matisat Denormandie, que ha pressupostat aquest dispositiu en 50 milions d'euros.

En aquest sentit, MSF denuncia que les persones que viuen en situació de precarietat, com ara els sensellar, però també els migrants i els menors no acompanyats, “són particularment vulnerables a l’epidèmia”, entre altres raons perquè “estan excloses del sistema d’atenció mèdica i presenten sovint problemes de salut degut a les seves condicions de vida”.

Més de 4.000 multes en un dia

Si bé des de dilluns la gran majoria dels francesos segueixen al peu de la lletra les consignes de l’executiu francès per fer front a la crisi sanitària, la policia va multar en només un dia –dimecres– 4.095 persones que s'han saltat algunes de les restriccions. Segons el ministeri de l’Interior es tracta de persones que no van poder justificar de cap manera per què eren al carrer. La sanció, que inicialment era de 38 euros, ja ha passat a ser de 135 euros i el ministre Christophe Castaner avisa que aquells que no la paguin hauran de pagar 375 euros de recàrrec.

“Globalment els francesos són responsables i han canviat el seu comportament”, ha valorat Castaner, desprès que diumenge milers de parisencs van gaudir dels parcs i jardins en massa, aliens als riscos de les aglomeracions, i amb els col·legis electorals oberts per a la primera volta de les municipals. Per contra, el ministre ha deplorat alguns “comportaments marginals, però perillosos”. És per això que el govern ha mobilitzat 100.000 policies i gendarmes per fer complir les consignes estrictes de confinament. D’entrada, qualsevol persona que vulgui o hagi de sortir de casa necessita una autorització en què s'especifica el motiu que el fa ser al carrer, com ara anar a fer la compra de productes de primera necessitat. “Sancionarem més si és necessari, tot i que no és l’objectiu”, ha advertit el ministre.