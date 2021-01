França avança el toc de queda a les 18 h i exigirà quarantena a qui hi entri des de fora de la UE

El govern de França ha anunciat aquest dijous un enduriment de les mesures de contenció de la pandèmia de covid-19, que entraran en vigor aquest dissabte i es mantindran com a mínim durant 15 dies. El més rellevant és que el toc de queda, que fins ara començava a les 20 h a la major part del país, s'avança fins a les 18 h, en la línia del que ja s'havia imposat des de principis d'any a 25 departaments on la incidència del virus era especialment elevada.

A més, a partir de dilluns tots els viatgers que entrin al territori francès des de fora de la Unió Europea hauran de presentar un test PCR negatiu i estaran obligats a fer quarantena durant una setmana.

El primer ministre, Jean Castex, ha assegurat que l'executiu farà tot el possible per evitar el tancament de les escoles, i en aquest sentit ha anunciat que es preveu fer proves a un milió d'alumnes cada mes per controlar l'expansió del virus als centres educatius. Castex també ha advertit que, malgrat tot, l'opció de tornar al confinament domiciliari no està descartada. Aquesta mesura extrema ja s'ha aplicat dues vegades al país: el 2020 va estar vigent del 17 de març a l'11 de maig i del 30 d'octubre al 15 de desembre.

Preocupació per la variant britànica

França ha registrat avui 21.228 nous casos de covid-19 i 282 defuncions per aquesta malaltia, de manera que la xifra total de morts supera ja els 69.000. Malgrat que la situació als hospitals es manté estable de de fa cinc setmanes, amb uns 25.000 pacients de covid ingressats, les autoritats asseguren que estan preocupades pel possible impacte de la variant britànica del virus al país. De moment, aquesta mutació representa l'1% del total de casos nous detectats a França. "Hem de fer el que calgui per evitar que aquesta variant s'estengui", ha advertit el ministre de Salut, Olivier Véran.