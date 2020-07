Espanya exclou el Marroc, Algèria i la Xina del llistat de països als quals obre les fronteres

A partir de demà, a part dels residents de dins de l'espai Schengen, podran accedir a Espanya persones procedents d'Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l'Uruguai. El ministeri de l'Interior espanyol ha publicat aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el conjunt de països de fora de la Unió Europea als quals obre les fronteres, i ha fet oficial, també, que del llistat original de 15 n'han caigut tres: el Marroc, Algèria i la Xina.

La decisió respon sobretot a criteris de reciprocitat: mentre aquests països no deixin entrar ciutadans espanyols, l'ordre s'aplicarà també a la inversa. "L'aixecament de restriccions no s'ha de considerar amb efecte immediat, sinó que se sotmetrà a criteris de progressivitat i reciprocitat", avisa el text del BOE. Ho aclareix, sobretot, perquè els tres països amb què de moment es mantenen fronteres tancades sí que surten al llistat físic.

Ara bé, hi apareixen després que el document especifiqui que és recomanació del Consell de la Unió Europea supeditar l'obertura de les fronteres als estats membres de la UE a la confirmació de l'existència del règim de reciprocitat. No és el cas de la Xina, que queda fora de la llista. "Respecte a Algèria i el Marroc, [els motius són] la necessitat de prendre en consideració tant l'actual tancament de fronteres que regeix en tots dos països com les raons que el sustenten, i el considerable volum de desplaçaments entre cadascun d'ells i Espanya", afirma el document.

Més enllà d'això, l'ordre publicada aquest divendres al BOE manté la restricció a les fronteres per als països aliens a la UE que no apareguin en el llistat. L'excepció seguiran sent les persones que tinguin un visat de llarga durada emès per un estat membre o associat a Schengen, treballadors transfronterers o que demostrin que les seves funcions no podien fer-se des del país d'origen, estudiants en determinades condicions, treballadors de temporada del sector agrícola o professionals dedicats al món de la salut, entre alguns altres.