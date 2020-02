Guia per entendre els caucus i primàries demòcrates als EUA

El caos en el recompte dels caucus d'Iowa, el dilluns 3 de febrer, va ser l'accidentat tret de sortida de les primàries del Partit Demòcrata, la cursa cap a la Casa Blanca més renyida de la història del partit. Nou candidats (de la vintena que hi havia en un principi) es disputen la possibilitat d'enfrontar-se a Donald Trump a les eleccions del 3 de novembre del 2020.

Queda encara un procés de sis mesos, en què els 50 estats dels Estats Units (a més d'estats lliures associats com Puerto Rico i altres territoris no incorporats com les illes Verges o les Marianes) voten per destriar el candidat demòcrata a la presidència.

El desastre de la nit electoral d'Iowa d'enguany ha sigut excepcional, ocasionat presumptament pels errors en l'aplicació de mòbil –nova d'aquest any– amb què els responsables de cada punt de votació havien de transmetre els resultats al partit. Però l'estrany sistema de votació dels caucus –ja de per si complicat– ho dificulta encara més.

Com es vota en un caucus?

El sistema de caucus (com el d'Iowa) consisteix en assemblees de votants que van formant grups de suport a un o altre candidat i que poden acabar votant a mà alçada o en una urna, o fins i tot, com en el cas d'Iowa per als demòcrates, formant grups amb un nombre suficient de persones per poder tenir un delegat: quan els grups són massa petits, s'han de disgregar i repartir-se entre els altres grups de suport a altres candidats, una mena de joc de les cadires que acaba configurant el repartiment de delegats. En aquest gràfic, The Des Moines Register explica com funciona el caucus demòcrata a Iowa.

651x366 Com funciona el caucus demòcrata a Iowa. / 'The Des Moines' Com funciona el caucus demòcrata a Iowa. / 'The Des Moines'

Als caucus hi poden participar tots els votants registrats que estan afiliats al partit en aquell estat, mentre que el sistema de primàries pot ser obert a tots els ciutadans de l'estat, tancat només als afiliats o semitancat per permetre el vot de ciutadans independents però només en un dels dos partits.

És l'únic sistema de votació?

No. Hi ha dos sistemes diferents per nominar un candidat presidencial a cada estat: caucus o primària. En unes primàries, el sistema és el del vot tradicional. Però hi ha alguns estats que assignen a cada candidat un nombre de delegats, proporcional al percentatge obtingut en les primàries, mentre que d'altres opten pel sistema "el guanyador s'ho emporta tot" ( winner takes all), que vol dir que, encara que sigui amb un 45% dels vots, el que n'hagi tret més s'emporta tots els delegats d'aquell estat, que en la convenció del partit votaran per ell.

Iowa, el primer estat en votar, ho fa per mitjà dels caucus, però el segon ho fa amb primàries: Nova Jersey, l'11 de febrer. El segueixen els caucus de Nevada, el 22 de febrer, i les primàries de Carolina del Sud, el 29 de febrer. Però el dia clau serà l'anomenat "superdimarts" ( Super Tuesday), el 3 de març, quan votaran en un sol dia 15 estats (14 a més de Samoa).

Calendari de votació d'aquest 2020

651x850 Calendari de les primàries i caucus demòcrates del 2020. Calendari de les primàries i caucus demòcrates del 2020.

Què es fa després amb aquests vots?

La votació en les primàries o caucus és una votació indirecta. En realitat el que es fa és escollir els delegats d'aquell estat que assistiran a la Convenció Nacional Demòcrata, la trobada que el partit celebrarà a Milwaukee (Wisconsin) entre el 13 i el 16 de juliol per decidir el seu candidat a la presidència dels Estats Units.

Els 3.979 delegats escollits en les primàries i caucus arriben a la convenció amb el vot decidit. Però hi ha uns altres 771 delegats automàtics o "superdelegats", que són els que tenen llibertat de vot: membres del comitè nacional del partit, membres de la Cambra de Representants i senadors. Amb tot, l'enorme pes d'aquests delegats no escollits, que el 2016 van votar majoritàriament per Hillary Clinton, va portar el partit a revisar les seves normes i el 2018 va aprovar una reforma per reduir-ne el poder.

Així, per primera vegada, en la Convenció Nacional Demòcrata d'aquest any, que tindrà lloc del 13 al 16 de juliol a Milwaukee (Wisconsin), els superdelegats no participaran en la primera votació. Per ser escollit un candidat haurà de rebre el vot favorable d'almenys 1.990 delegats (els escollits a les primàries). En cas que cap no hi arribi i faci falta una segona votació, o més, llavors sí que votarien també els superdelegats i el candidat haurà d'obtenir almenys 2.375 vots en total.