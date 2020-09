El govern afganès negocia amb els talibans la fi de la guerra

El govern afganès ha començat aquest dissabte a Doha, la capital de Qatar, unes històriques negociacions de pau amb els talibans amb l'objectiu de posar fi a 40 anys de guerra al país. És la primera vegada que l'executiu de Kabul i els fonamentalistes s’asseuen a dialogar. Fins ara els talibans s'hi havien negat perquè consideren el govern de l'Afganistan una simple "titella" dels Estats Units. La seva percepció no ha canviat, però el 29 de febrer passat van signar un acord de pau amb Washington, segons el qual es comprometien a iniciar negociacions amb el govern afganès.

Les converses tenen lloc a Doha, que és on ja es va signar al febrer l'acord amb els Estats Units, amb l'assistència del secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, que ha destacat: "Hem fet una enorme feina i sacrificis per assolir aquest moment i requerirà un enorme treball i sacrificis mantenir-lo viu".

Un llarg retard

Les negociacions haurien d'haver començat el 10 de març passat, però s'han endarrerit una vegada i una altra perquè els talibans van posar com a condició que el govern afganès deixés en llibertat 5.000 dels seus combatents que compleixen condemna en presons del país. L'executiu d'Aixraf Ghani va acceptar alliberar-ne més de 3.000, però es resistia a fer-ho amb uns 400 talibans acusats de crims de guerra.

La delegació afganesa en les negociacions de pau està formada per 21 persones, la majoria de les quals són polítics o membres de faccions militars que també van participar activament en la guerra durant les últimes quatre dècades. Per exemple, hi assisteixen Bator Dostum i Khaled Nur, fills respectivament d'Abdul Rashid Dostum i Atta Muhammad Nur, dos dels principals criminals de guerra del país, que van participar en la destrucció de l'Afganistan a principi dels anys noranta i les forces dels quals van matar milers de civils. Muhammad Abbas Stanekzai, un dofí del president afganès que ja va liderar les converses entre els Estats Units i els talibans, encapçala l'equip negociador, en el qual només hi ha quatre dones.

La delegació dels talibans també està formada per 21 persones, segons va informar a Twitter el portaveu del moviment, Zabihullah Mujahed, el 5 de setembre passat. Amb tot, no s'han fet públics els noms. Això sí, tots són homes.