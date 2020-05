El govern francès recomana no anar de vacances a l’estranger

La ministra francesa de Transició Ecològica, Élisabeth Born, va recomanar ahir a la població francesa que no vagi de vacances fora del país aquest estiu a causa dels controls fronterers que hi pugui haver per la pandèmia del coronavirus.

En declaracions a l’emissora France Inter, Born, que també s’encarrega de la cartera de Transports, va instar els francesos a fer reserves per gaudir de les vacances durant els mesos de juliol i agost, però, això sí, a França. Pel que fa a la possibilitat de poder viatjar dins del país al juny, va informar que el govern prendrà una decisió al llarg d’aquesta setmana.

“Les fronteres amb l’espai Schengen [de lliure circulació per Europa] seguiran molt controlades. Convidem els francesos a no plantejar vacances a l’estranger”, van ser les paraules textuals de la ministra. Pel que fa a la decisió del govern espanyol d’obrir les seves fronteres per permetre l’arribada de turistes de tot el continent durant l’estiu, la ministra va indicar que no és possible “recomanar als francesos reservar vacances a Espanya actualment”.

Polèmica per la quarantena

L’obertura de fronteres “és una opció que ha pres Espanya, però alhora el país ha adoptat regles per a les persones que arribin en avió, cosa que és contradictòria”, va opinar la representant governamental en referència al fet que Espanya hagi establert una quarantena obligatòria de 14 dies per a qualsevol persona que arribi al seu territori des de l’estranger. Arran d’aquesta decisió del govern de Pedro Sánchez, l’Elisi va anunciar el 15 de maig que també aplicaria la mateixa mesura als espanyols que arribessin al país: o sigui, una quarantena de catorze dies per demostrar que no estan infectats de coronavirus.

Ara, però, el govern francès ha decidit flexibilitzar aquesta mesura: des d’aquest dilluns convida tots els espanyols que entrin al seu territori a fer una quarantena “voluntària” de 14 dies. O sigui que ja no és obligatòria.