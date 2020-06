L'Iran condemna a mort el suposat espia que va facilitar l'assassinat del general Soleimani

Un tribunal iranià ha sentenciat a mort un ciutadà acusat d'espiar per a la CIA i el Mossad, els serveis secrets nord-americans i israelians, als quals hauria facilitat la ubicació exacta del general Qasem Soleimani per poder-lo assassinar, segons han informat aquest dimarts fonts del poder judicial iranià que recull l'agència oficial de notícies IRNA.

El processat s'ha identificat com a Mahmud Mussavi Majd, a qui se li imputa haver rebut "dòlars nord-americans" a canvi de proporcionar informacions sobre els recintes de seguretat que allotgen les forces armades del país, inclosa la Força Quds dels Guardians de la Revolució, que Soleimani dirigia.

Segons el relat del portaveu del poder judicial, Gholamhosein Esmailí, Mussavi Majd "va proporcionar informació sobre la ubicació i els moviments del general màrtir Qasem Soleimani als estrangers". Per aquesta acció, el processat ja va ser condemnat per un tribunal de la Revolució i la sentència ha quedat ratificada pel Tribunal Suprem. De l'execució de la sentència, tan sols s'ha informat que està prevista "molt aviat" però no si hi ha més involucrats.

Un atac selectiu de drons de l'exèrcit nord-americà va acabar amb la vida del poderós Solemaini quan era en una caserna militar a la capital iraquiana, el 3 de gener. L'assassinat va tensionar la delicada relació entre els Estats Units i l'Iran, que dies després va respondre amb el llançament de míssils contra dues bases militars iraquians on hi havia tropes nord-americanes. En l'atac de resposta, l'Iran va abatre per error un avió comercial ucraïnès que es va enlairar de l'aeroport de Teheran. En l'incident hi van morir 176 persones.

El general Soleimani era l'encarregat de les operacions fora de l'Iran dels Guardians de la Revolució i va estar present sobre el terreny a Síria i a l'Iraq, supervisant les milícies protegides per Teheran en els dos països.