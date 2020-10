El govern italià imposa la mascareta obligatòria a tot el país

Adeu al miracle italià. El país transalpí, el primer d’Europa a patir l’assot del coronavirus, ha registrat un augment del nombre de contagis en les últimes setmanes. Aquest dilluns les autoritats sanitàries van confirmar 2.257 positius i 16 morts, xifres que no s’assolien des del mes d’abril, quan el país estava completament confinat, i que han portat el govern a prendre noves mesures per evitar la difusió del virus.

L’executiu presidit per Giuseppe Conte donarà llum verda les pròximes hores a un nou decret que deixa la porta oberta a avançar el tancament de l’hostaleria si la situació epidemiològica empitjora, redueix l’aforament en reunions i esdeveniments, i introdueix l’obligació de portar sempre mascareta a l’aire lliure. Avui dimarts el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, presentarà les mesures incloses en el decret al Parlament italià i sol·licitarà la pròrroga de l’estat d’emergència, encara vigent, fins al 31 de gener del 2021.

La negociació entre el govern central i les regions no està sent senzilla. El recent reelegit governador de la Ligúria, Giovanni Toti, del centredreta, va afirmar que s’oposarà a l’ús obligatori de la mascareta i va rebutjar un enduriment de les mesures anticovid perquè considera que penalitzarien la recuperació econòmica. Una batalla a la qual s’ha unit el líder de la Lliga, Matteo Salvini, que va anunciar que votarà en contra d’anticipar el tancament de les activitats comercials i de l’extensió de l’estat d’emergència.

A la rebel·lió d’alguns territoris s’hi uneix la protesta dels comerciants i hostalers, que adverteixen que decretar nous tancaments posarà en risc la viabilitat dels seus negocis. Una hipòtesi que segons l’executiu no està sobre la taula. El govern “no té cap intenció de tancar restaurants, bars i locals ni d’anticipar l’horari de tancament introduint un toc de queda”, va explicar el primer ministre, Giuseppe Conte, en una nota oficial. No obstant això, en l’esborrany del decret difós per mitjans italians ahir no es descarta la “reintroducció de tancaments selectius d’alguns sectors”, en cas que la pandèmia “s’agreugi sensiblement”.

Augment de casos

“Excloem un nou confinament, però per excloure’l cal evitar contagis”, va assegurar el ministre d’Economia, Roberto Gualtieri. “Precisament perquè l’objectiu és no haver de tornar a això, cal posar més atenció i rigor en la contenció del virus”, va afirmar.

Tot i que la corba italiana continua molt per sota de l’espanyola, el país transalpí també segueix la tendència dels seus veïns europeus i està patint un repunt dels casos. 303 persones romanen en cures intensives mentre que el nombre de positius supera actualment els 57.400. La situació més crítica es viu a la Campània, al sud de país, que ahir va registrar 431 positius. Per tractar de contenir la difusió, el seu president va decretar el tancament de l’hostaleria a les onze de la nit entre setmana i una hora més tard divendres i dissabtes.

Des de finals de maig, els presidents regionals tenen plens poders per gestionar l’emergència, però el govern té la intenció d’evitar que les regions puguin emetre ordenances menys restrictives respecte a les adoptades per Roma. En aquest sentit, les mesures incloses en el nou decret pretenen homogeneïtzar les regles en tot el territori, per exemple, amb les mascaretes, l’ús de les quals en espais oberts és obligatori a tot el país entre les sis de la tarda i les sis del matí .

En les últimes setmanes algunes regions han aprovat ordenances més estrictes, com Sicília, Calàbria o el Laci, on aquest cap de setmana va entrar en vigor l’obligació d’utilitzar sempre mascaretes a l’aire lliure independentment de l’horari. Però en altres, com la Llombardia, només és obligatòria en espais oberts fora de l’horari decretat pel govern central si no és possible mantenir la distància de seguretat.