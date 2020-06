El Regne Unit aixecarà la quarantena obligatòria per als visitants espanyols a partir del 6 de juliol

El govern britànic eliminarà la quarantena obligatòria de 14 dies per als viatgers que procedeixin de països segurs a partir del 6 de juliol, dos dies després que hagin obert els pubs, museus i comerços no essencials. Downing Stret va aplicar la mesura el 8 de juny, malgrat les crítiques de l'oposició i de les empreses turístiques, fins al punt que va motivar una demanda de les aerolínies britàniques perquè consideraven que suposaria un fre a la reactivació del sector.

Finalment, el gabinet de Boris Johnson ha cedit a aquestes pressions i planteja la lliure circulació per a aquells visitants que arribin al Regne Unit des de països considerats de baix risc.

La BBC avança que les noves normes de viatge per ingressar en territori britànic entraran en vigor el dilluns 6 de juliol. El dimarts 7 es preveu que el primer ministre, Boris Johnson, detalli quins seran els països amb els quals s'establirà un "corredor aeri" segur, però la cadena pública ha apuntat que hi figuraran Espanya, Grècia, Itàlia, França, els Països Baixos, Finlàndia, Bèlgica, Turquia, Alemanya i Noruega. Per contra, en quedaran fora Portugal i Suècia, que han experimentat un repunt de contagis els últims dies.

En lloc de la quarantena el govern de Londres introduirà un sistema de semàfors pel qual adjudicarà els colors vermell, ambre o verd als diferents països segons la prevalença del coronavirus en els seus territoris. El mateix dia 6 el ministeri d'Exteriors aixecarà les restriccions de viatge imposades el 17 de març, en plena pandèmia, per als països amb qualificació ambre o verd, i anirà revisant les de totes les destinacions.

La quarantena de 14 dies només l'hauran de passat els viatgers procedents d'estats designats amb el color vermell, que només posar els peus en territori britànic hauran d'estar tancats a casa o en un hotel sota pena de multa de més de 1.000 euros. En aquest sentit, quan travessin la frontera tots els visitants hauran de facilitar un domicili i dades de contacte i portar mascareta o algun tipus de protecció facial en tots els mitjans de transport, incloent-hi avions i transbordadors.

El govern espanyol ja va aixecar l'obligació de la quarantena per als ciutadans procedents de la Unió Europea i del Regne Unit des del 21 de juny i, amb la resta de socis europeus, està a l'espera d'obrir les fronteres a tercers països.