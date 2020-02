El granger que aconsella els demòcrates aspirants a la presidència dels EUA

A primer cop d’ull Matt Russell és el que t’esperes trobar si et perds pels paisatges coberts de neu de l’hivern a Iowa. És blanc, igual que el 90% dels ciutadans d’aquest estat de l’Oest Mitjà dels EUA. És granger, propietari d’una de les aproximadament 86.000 granges que continuen obertes en una regió de poc més de 3 milions d’habitants. I és un home de fe. Però a partir d’aquí s’obre un abisme entre el que t’esperaries trobar en un dels racons més profunds dels Estats Units -allà on no arriba la cobertura telefònica i les carreteres són camins de fang, gel i neu- i el que et trobes quan arribes a Coyote Run, la granja que gestiona des del 2004.

Cinquena generació de grangers de la seva família, el Matt té 49 anys, és gai i està casat des del 2003 amb Patrick Standley. “No legalment -puntualitza-, però vam celebrar una cerimònia”, perquè el matrimoni homosexual no es va legalitzar a Iowa fins al 2009. Standley treballava al zoo de Des Moines, la capital de l’estat, però ho va deixar el 2006 per dedicar-se exclusivament a la granja al costat del seu marit. Abans de fundar-la, el Matt va arribar a plantejar-se fer-se capellà, però va acabar treballant al departament de dret agrícola de la Universitat de Drake, a Des Moines.

Amb el blat de moro i la soja com a principals cultius en aquesta regió (la Xina compra el 60% de la soja que produeix Iowa), el Matt i el Patrick van apostar contra corrent per desenvolupar un projecte “minorista i sostenible”. Avui amb prou feines cultiven un terç del terreny que tenen, que és bàsicament farratge, i el gestionen seguint el model de l’agricultura regenerativa. Busquen l’excel·lència del producte, però fonamentalment promouen que el camp sigui un dels fronts de batalla contra la crisi mediambiental. “Cal parlar als grangers sobre la crisi climàtica -apunta Russell-, però cal fer-ho a la seva manera i ser positius perquè siguin part de la solució”.

Partícips de la solució

El març de l’any passat el Matt va publicar un article d’opinió al New York Times que va cridar l’atenció dels aspirants demòcrates a la presidència dels Estats Units. L’article donava pistes perquè el partit demòcrata pogués “guanyar a l’Amèrica rural”, avui devota de les paraules de Donald Trump. Després de sortir publicat, el matrimoni va rebre al juny la visita del ja excandidat Beto O’Rourke. A l’agost els va visitar la ja també excandidata i senadora Kamala Harris. Finalment, al novembre va passar per Coyote Run l’exvicepresident Joe Biden. Amb tots els altres -menys amb el senador Bernie Sanders i amb el multimilionari Mike Bloomberg- va conversar-hi a través d’internet. El Matt assegura que tots li van demostrar un interès sincer i han inclòs en els seus programes algunes de les seves idees.

Una d’elles és que el govern pagui als grangers per combatre la crisi climàtica. “És el fet més important que li passarà a l’agricultura en els pròxims 20 anys”, assegura el Matt. “Hem d’alimentar la gent, produir la nostra pròpia energia i oferir serveis mediambientals”. Tot això, explica, “ha d’estar integrat”. Aquesta transformació implica, per exemple, tant reduir dràsticament les emissions de diòxid de carboni al camp com capturar-les a l’atmosfera. “No hi ha una política econòmica que ens impulsi a fer això -es lamenta-. I si no hi ha un factor econòmic, el que som és filantrops”. Segons aquest granger, l’administració continua alimentant “l’era dels combustibles fòssils”.

Director executiu des del 2018 d’una ONG que promou la lluita contra l’escalfament global, Matt Russell, votant demòcrata, és tanmateix molt crític amb l’aproximació d’aquest partit al món rural. “Ho he vist tant amb l’administració Clinton com amb la d’Obama”, explica referint-se a quan va treballar com a assessor del departament d’Agricultura. En comptes d’escoltar els pagesos, el Matt diu que els demòcrates “arriben amb les polítiques predeterminades”. I la clau, segons assegura, és “involucrar els pagesos en la solució”.

Valors i economia

La guerra comercial amb la Xina, declarada per Donald Trump el 2018 i de la qual fa poc es va signar un alto el foc, ha sacsejat el sector. Però la Casa Blanca ha volgut calmar els ànims en els dos últims anys amb compensacions per valor de 28.000 milions de dòlars. “Els demòcrates pensen que, com que Trump ha perjudicat l’economia, recuperaran el món rural”.

Però el Matt creu que el partit no llegirà bé la situació fins que s’adoni que són els valors i no l’economia els que mouen aquest món. “Estem perdent davant la por i l’aïllament”, recorda. Trump i els republicans “han segrestat la fe” i han invertit “enormement en valors”, encara que sigui amb l’objectiu d’atiar la por a la immigració i a la pèrdua de la identitat. “Els demòcrates -lamenta el Matt- no han proposat una visió que ofereixi a la gent una sensació d’esperança”.