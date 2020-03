Grècia té un centre secret de detenció de migrants

El govern grec té detinguts i incomunicats desenes de migrants en un centre secret i il·legal abans d’expulsar-los a Turquia sense el procés judicial degut, segons ha pogut confirmar el New York Times amb una investigació sobre el terreny i a partir d'imatges satèl·lit. El centre secret és al nord-est de Grècia, a tocar de la frontera amb Turquia.

Es tracta d’una de les dures mesures adoptades per Atenes per segellar la frontera amb Turquia i que, segons els experts, incompleix el dret internacional. Un portaveu del govern grec, Stelios Petsas, ha declinat parlar de l’existència d’aquest centre i s'ha limitat a assenyalar que els migrants havien estat detinguts i expulsats d’acord amb la legislació local. El 3 de març un decret presidencial va suspendre durant un mes el dret de sol·licitar asil i va permetre les deportacions immediates.

Quan el 28 de febrer Turquia va obrir la frontera perquè els migrants poguessin arribar a Grècia, el kurd sirià Somar al-Hussein va aconseguir una plaça en un dels primers autocars que es van dirigir a la frontera. L’home va passar aquella nit sota la pluja a la riba del riu Evros, que fa de frontera entre Turquia i Grècia. L’endemà al matí va arribar a la part grega en una fràgil barca amb un grup de persones, però el seu viatge va acabar una hora després al ser capturat pels guàrdies fronterers grecs, que el van portar a ell i la resta de migrants a un centre de detenció.

Rastrejant el seu telèfon mòbil, es va determinar que estava en algun lloc del terme municipal de Poros, un poble a tocar de la frontera. El centre de detenció està format per tres edificis de teulada vermella disposats en forma d’U, en una zona de granges. A les imatges per satèl·lit es veuen centenars de persones que esperen a l’exterior. En canvi, Al-Hussein va estar sempre a l’interior, sense que ningú atengués la seva petició de demanar asil i contactar amb funcionaris de les Nacions Unides. “Érem animals per a ells”, denuncia l'home referint-se als guàrdies grecs.

Sense menjar

Després d’una nit sense menjar ni beure, l’1 de març Al-Hussein i desenes d’altres migrants van ser conduïts de nou al riu Evros, on agents de policia grecs els van traslladar a territori turc en una petita llanxa. Al-Hussein va proporcionar al New York Times les coordenades d'altres suposats centres de detencions i expulsions extrajudicials.

Un antic funcionari grec ha confirmat l’existència d'aquest centre secret de detenció, que no és considerat oficialment com un lloc de detenció, sinó com un espai que es fa servir en èpoques d’alts fluxos migratoris. Respond, un grup de recerca amb seu a Suècia, també ha corroborat l’existència d'aquesta instal·lació. Divendres passat, tres periodistes del New York Times que es dirigien cap a la zona on està el centre van ser detinguts en un control per agents uniformats i emmascarats de les forces especials gregues.

François Crépeau, antic relator especial de les Nacions Unides sobre els drets humans dels migrants, ha explicat que el centre és l’equivalent a un “forat negre”, ja que les detencions es mantenen en secret i els arrestats no tenen accés a ajuda legal. Crépeau, ara professor de dret internacional a la McGill University, ha afirmat que l’existència del centre suposa una vulneració del dret a sol·licitar asil, “la prohibició de tractes cruels, inhumans i degradants i del dret de la Unió Europea”.

Apallissats

Malgrat la il·legalitat d'aquesta pràctica, les autoritats europees han evitat criticar Atenes amb l'objectiu que no es repeteixi la crisi migratòria del 2015, quan més de 850.000 persones indocumentades van arribar a Grècia i des d'allà es van traslladar a altres països d’Europa, van sacsejar la política del continent i van mobilitzar grups populistes i feixistes. Diversos migrants han denunciat en diverses entrevistes haver estat arrestats, desposseïts de les seves pertinences, apallissats i expulsats de Grècia sense tenir l’oportunitat de reclamar asil ni de parlar amb un advocat.

El govern grec, presidit pel conservador Kyriakos Mitsotakis, defensa les seves accions com a resposta legítima a les provocacions recents de les autoritats turques que, quan el 28 de febrer van trencar l’acord per vigilar les fronteres europees, van enviar milers de migrants a la frontera grecoturca.

Centenars de quilòmetres al sud, a l’estret del mar Egeu entre la part continental turca i un arxipèlag d’illes gregues, la guàrdia costanera grega també està fent servir la força. El 2 de març un vaixell de la Guàrdia Costanera va repel·lir violentament un vaixell inflable ple de migrants, en un incident que els oficials turcs van enregistrar en vídeo i que van filtrar a la premsa. Almenys un immigrant va resultar mort en un tiroteig.