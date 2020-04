Grècia posa en quarantena un camp de refugiats per 20 casos de covid-19

El coronavirus ha entrat al camp de refugiats de Ritsona, una setantena de quilòmetres al nord-est d'Atenes, i el govern grec hi ha imposat 14 dies de quarantena. L'alerta va saltar dimecres quan una de les residents va donar positiu en la prova que se li va practicar en un hospital de la capital on havia ingressat per donar a llum. Ràpidament es va posar en observació una seixantena de persones que havien estat en contacte amb ella i, d'aquestes, 20 s'han confirmat com a contagiades.

El ministeri de Salut grec ha informat que cap dels pacients presenta símptomes de covid-19 i s'està a l'espera de practicar les proves procedents al nadó però s'haurà d'esperar uns dies perquè siguin fiables. Amb tot, les autoritats han procedit al tancament del camp, on hi ha 2.200 persones que malviuen als contenidors que hi ha distribuïts per tot el recinte. En les dues setmanes de quarantena ningú no podrà ni entrar ni sortir del complex, i per evitar que algú se salti la mesura s'ha desplegat un important nombre de policies i personal de seguretat a la rodalia del camp.

Tot i que el govern grec ha assegurat que ha habilitat als camps de refugiats que hi ha al país espais que poden servir per passar una quarantena, les organitzacions humanitàries temen una propagació descontrolada del coronavirus i l'impacte que pot tenir entre un col·lectiu molt vulnerable, ja que els refugiats es veuen obligats a viure en petits cubicles, cosa que fa difícil mantenir les distàncies de seguretat i les mesures d'higiene indispensables per evitar els contagis.

Demandes d'evacuació

Per això, algunes ONG han demanat l'evacuació immediata de camps com el de Mória, on viuen amuntegades més de 20.000 persones. En aquest campament, per exemple, "hi ha un bany per a cada 200 persones i una aixeta d'aigua potable per a cada 1.300", ha assenyalat Vasilis Stravaridis, director de Metges Sense Fronteres Grècia, que denuncia que no hi ha un pla de gestió en cas de contagi i que Grècia s'ho juga tot a "l'esperança" que no hi hagi transmissió,

Mentrestant, el ministeri de Migració ha confirmat l'aparició d'un nou cas de covid-19 entre la població de refugiats a la regió de Kilkís, al nord de Grècia. Es tracta d'una dona que viu en un apartament cedit per l'Ajuntament a qui també se li va detectar el coronavirus quan va ingressar a l'hospital i s'ha procedit a mantenir en aïllament la seva família.

A Grècia hi ha més de 40.000 persones que es van quedar encallades en el seu camí cap a Europa, víctimes del tancament de fronteres d'Europa i de l'embolic burocràtic que ha paralitzat els seus expedients de sol·licitud d'asil. La majoria malviuen en camps de refugiats que han quedat petits i no ofereixen condicions mínimes. L'organització Càritas ha qualificat la situació als camps de refugiats com una “bomba de rellotgeria sanitària”.