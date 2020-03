Els preus dels vols per tornar a l'Estat es disparen

La caiguda de l'oferta i la pràctica paralització, o quasi, de les grans companyies aèries que fins ara operaven a Europa han desfermat, en alguns casos, un abús per part de companyies com Iberia, Vueling i British Airways (grup IAG) en el moment de fixar els preus. En general, el cost dels bitllets d'avió ha augmentat exponencialment.

Així, volar aquesta tarda des de l'aeroport de Gatwick fins al del Prat, amb Vueling, costa 722 euros un sol tram; fer-ho des del de Heathrow, amb British Airways, però a Madrid, en el vol que ha sortit a les 12.55 –l'últim del dia–, costava només una tercera part: quasi 258 euros.

En alguns casos, en condicions normals, la immediatesa de la compra per al mateix dia podria justificar el preu, fins i tot el de 722 euros. En altres, no. I les condicions, en tot cas, són excepcionals. Però que la compra de bitllets s'ha convertit en una selva ho demostra també que a la web d' Opodo el mateix trajecte sortia per 494 euros. Sigui com sigui, un abús.

Un bitllet de Vueling per volar des de Londres fins a Barcelona, anada i tornada, per aquest dilluns costava, fa un mes, 69 euros. Entre poc i massa, potser. A l'estiu, en temporada alta, és possible comprar-ne de Ryanair, o fins i tot de British o Iberia, per entre 250 i 350 euros.

Iberia no distingeix entre Madrid i Barcelona per raons, diguem-ne, polítiques. Perquè tornar diumenge des de Heathrow a les 07.35 del matí costa, aquest divendres, 705 euros. Fer-ho més tard és possible per un preu més reduït, aproximadament una tercera part. Sempre un sol trajecte. Pel que fa a Barcelona, aquest diumenge la forquilla de preus per volar des de Londres va dels 134 euros (però passant per Bordeus amb Vueling) als 427 euros.

Si la ciutat triada per tornar a Barcelona no és un hub aeri rellevant, el cost d'un bitllet arriba als núvols. Volar de Manchester a Barcelona, aquest diumenge, costa entre 606 euros, l'opció més cara, i 272, la més barata.

En funció de la ruta i les possibilitats d'arribar a la Península, els preus van a a l'alça o, de vegades, a la baixa. Volar de París a Madrid amb Iberia aquest vespre, amb un bitllet d'un sol trajecte, té un preu més barat que fer-ho des de Londres: 116 euros. Fer-ho a Barcelona és una mica més car, 142. Però amb Vueling, d'Orly a Barcelona, el preu se situa en 115 euros en el vol que surt a les 20.05.

Tot i així, encara és possible volar entre el Regne Unit i la Península a preus acceptables. Ryanair està oferint a hores d'ara places en els dos únics avions amb què enllaça Londres-Stansted amb Barcelona a un preu de 116 i 101 euros, respectivament, per a aquesta tarda i aquest vespre. A més, ofereix la possibilitat de canviar el bitllet de forma gratuïta si, per la raó que sigui, el passatger canvia de parer a última hora. Aquest sistema també l'estan fent servir les grans companyies, com les del grup IAG o Air France, per exemple.

Els trasbals en el transport aeri global ha generat situacions de tota mena. El delegat de la Generalitat a Londres, Sergi Marcén, que aquest matí ha lamentat l'abús de Vueling des del seu perfil de Twitter, ha comentat a l'ARA l'allau de trucades que registra la delegació per part de ciutadans que intenten tornar a Catalunya i que no troben vols. De vols n'hi ha, però. Una altra cosa és el preu, amb tendència a l'alça. Alguns d'aquests ciutadans es queixen de manca d'atenció de l'ambaixada.

Es vergonyós que les companyies aèries facin negoci amb la crisi sanitària que estem visquen.

Tornar de Londres avui amb el vol de Vueling des de Gatwick a les 19:35 costa 722 euros en classe turista. Fer servir la desesperació de les persones per guanyar diners es de miserables. pic.twitter.com/WC4cNtlJ7y — Sergi Marcén 🎗 (@sergimarcen) March 20, 2020

Però a l'ambaixada espanyola a Londres, tot i que òbviament reconeixen l'excepcionalitat de la situació, asseguren que s'estan atenent totes les consultes amb un equip multiplicat de personal. Diàriament reben, com altres representacions diplomàtiques, el llistat de vols que uneixen el Regne Unit i Barcelona o qualsevol altre punt de l'Estat. L'ambaixada, a més, ha volgut denunciar, també a través de les xarxes socials, les fake news sobre la desatenció als espanyols.