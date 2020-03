La clau per guanyar la batalla al Covid-19: aplanar la corba

El brot de Covid-19 ja és oficialment una pandèmia, amb cadenes de transmissió locals en molts països, també a Catalunya, i també cadenes internacionals, malgrat les mesures de restricció de viatges que han aprovat diversos governs. Tot i que encara hi ha moltes coses que no sabem sobre com es comporta aquest nou virus, l'experiència del que ha passat a la Xina, que aquest dijous ha anunciat que ja ha superat el pic de l'epidèmia, mostra que les mesures de quarantena de distància social i aïllament de les persones infectades són efectives per controlar l'epidèmia.

Les administracions tenen una responsabilitat a l'hora d'adoptar les mesures de contenció de l'epidèmia, que ja s'estan prenent i que s'intensificaran els pròxims dies. Però el que ha funcionat en un sistema dictatorial difícilment es pot aplicar en el context d'Europa sense la implicació de la ciutadania. D'això depèn quin serà l'impacte del virus a casa nostra: i els escenaris varien de la nit al dia en un cas o l'altre.

"La clau per als epidemiòlegs és ajudar els que prenen decisions polítiques en la mitigació de l'epidèmia: minimitzar el nombre d'afectats i la mortalitat, evitar un pic epidèmic que pugui desbordar els serveis sanitaris, mantenir l'impacte econòmic en un nivell gestionable i aplanar la corba epidèmica per esperar el desenvolupament d'una vacuna i la seva producció a gran escala així com d'un tractament farmacològic", explica en un recent article a la prestigiosa revista The Lancet Roy M. Anderson, del departament d'epidemiologia de l'Imperial College of London. "Aquests objectius són difícils d'assolir tots alhora i, per tant, cal establir prioritats: per al Covid-19, el potencial impacte econòmic de l'autoaïllament o la quarantena obligatòria podria ser substancial, com hem vist a la Xina".

La gestió de les epidèmies, i en aquest cas d’una pandèmia com la del Covid-19, varia en cada país en funció de la seva capacitat per gestionar els pacients infectats. Tal com s’està demostrant a Itàlia, la capacitat de les unitats de cures intensives per tractar els casos més greus és clau en aquests moments per evitar que la mortalitat augmenti.

"Catalunya disposa d’un dels millors sistemes de salut mundial i la col·laboració ciutadana és fonamental perquè fent accions preventives individuals i socials no es posin en risc persones vulnerables, que són les que hauran de ser ingressades", explica Enric Limón, professor del màster de malalties infecciones de la UB. "Prevenir les infeccions en persones de risc permetrà no portar el sistema al màxim de la seva capacitat i poder tractar-los a tots amb el màxim de recursos de què disposem", afegeix.

Els autors recorden que calen entre un any i 18 mesos per tenir una vacuna disponible per protegir la població. "Per tant, el que queda és la quarantena, aturar les reunions massives, tancar els centres educatius i els llocs de treball on hi ha hagut infeccions i aïllar cases, pobles i ciutats", afegeixen. Segons l'experiència de la grip A, la distància social "podria reduir la transmissió en un 60%, si el potencial decau en els mesos calorosos de l'estiu a l'hemisferi nord". Els investigadors alerten que això no és una certesa: "És un gran interrogant, però és el que ha passat a la Xina".

L'evolució d'una epidèmia depèn de diversos factors, i alguns encara són una incògnita en el cas del Covid-19. Una de les claus és el que els experts anomenen nombre bàsic de reproducció (R0): a quantes persones pot encomanar, de mitjana, algú que està infectat. Perquè es produeixi una epidèmia cal que aquest valor sigui superior a 1. En el cas del Covid-19, en els primers estadis de la malaltia i sempre segons l'experiència de la Xina, s'estima que és d'un 2,5.

És per això que Anderson i els altres autors de l'article arriben a la conclusió que el 60% de la població pot ser potencialment afectada, una xifra que recordava dimecres la cancellera alemanya, Angela Merkel. "Aquest seria l'escenari en el pitjor dels casos, perquè no estem segurs de la transmissió entre criatures, i perquè la distància social voluntària tindrà un impacte, igual que les mesures de contenció, com les que s'han adoptat a la Xina, i que han reduït la transmissió en gran mesura", diuen els experts.

A mesura que avança una epidèmia, el nombre de reproducció efectiva disminueix fins a caure per sota d'1, ja sigui per la mortalitat de les persones més vulnerables a la infecció o pel fet que les mesures de control han funcionat. L'epidèmia arriba al pic i després disminueix. Com ha passat ara a la Xina. A Catalunya estem en l'estadi inicial del brot, amb només un centenar de casos confirmats.

Els autors són més escèptics amb el tancament de les escoles, que va ser clau per contenir l'epidèmia de la grip A "però és poc probable que sigui efectiva [en el cas del Covid-19] donada la baixa transmissió entre les criatures". Evitar les reunions multitudinàries "pot reduir els esdeveniments superdisseminadors, però això només servirà per reduir una petita proporció de les infeccions". És per això que els autors de l'article aposten per "mesures de distància social a més gran escala, com les que s'han aplicat de la Xina: mesures que prevenen la transmissió de cassos simptomàtics i no simptomàtics i, per tant, permeten aplanar la corba i endarrerir el pic". "Això donaria temps als serveis de salut per tractar els casos i incrementar la seva capacitat, i a llarg termini desenvolupar la vacuna i el tractament".

La pregunta és, doncs, si aquestes mesures extremes (confinaments de població sana i no sana) seran admissibles a les societats europees. "El comportament individual serà clau en les democràcies occidentals: aïllar-se aviat, buscar consell mèdic a distància tret que es pateixin símptomes greus i mantenir la distància social seran fonamentals. I també són importants les accions governamentals prohibint concentracions massives, i assegurant instal·lacions de diagnòstic i accés a distància als consells mèdics, a més del tractament especialitzat per a la gent que pateixi símptomes greus".

La conclusió d'aquests investigadors és clara: "Els governs hauran de prendre decisions difícils. I com responguin els individus als consells per prevenir la transmissió serà igualment important".