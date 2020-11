Assalten el Congrés de Guatemala i hi calen foc

Centenars de persones han assaltat aquest dissabte el Congrés de Guatemala i han calat foc a diversos despatxos abans de ser desallotjats per les forces de seguretat. Els manifestants, que majoritàriament anaven encaputxats, han trencat la porta d'entrada a l'edifici i algunes de les finestres, i han llançat torxes enceses a l'interior, segons informa l'agència Efe.

En el moment de l'atac no hi havia diputats a l'interior de l'hemicicle i, de moment, no consta que hi hagi morts ni ferits. Després d'uns deu minuts, en què els assaltants han pogut cremar part del Congrés i han destrossat tot el que trobaven al seu voltant, la policia els ha desallotjat mitjançant l'ús de bombes lacrimògenes. Els bombers han pogut apagar l'incendi, però de moment no s'han avaluat els danys que ha patit l'edifici, situat al centre de la ciutat de Guatemala, la capital del país.



A la mateixa hora que tenia lloc l'assalt al Congrés, milers de persones participaven en una manifestació convocada per desenes d'entitats i col·lectius que tenia com a objectiu rebutjar el pressupost de l'estat per al 2021. La protesta ha transcorregut pacíficament a tot just un quilòmetre de distància del Congrés, davant de la seu del govern.

El Congrés va aprovar els pressupostos dimecres en una controvertida votació que va tenir lloc de matinada i sense que els 160 diputats de la cambra haguessin pogut consultar prèviament el document. A més, segons va denunciar l'oposició, es va reduir la partida destinada a la lluita contra la desnutrició, en un país en què, segons les xifres oficials, la meitat dels infants en pateix i el 59% de la població viu per sota del llindar de la pobresa.

El malestar que va provocar l'aprovació d'aquest pressupost va portar fins i tot el vicepresident del país, Guillermo Castillo (que va ser escollit fent tàndem amb Giammatei però amb qui recentment havia tingut tensions), a proposar divendres la renúncia de tots dos per "oxigenar" el país. El president, però, no ha recollit el guant. El duet Giammatei-Castillo va accedir a la presidència de Guatemala el gener d'aquest any.

Després de l'assalt al Congrés, el president ha dit a Twitter que "es té el dret a manifestar-se conforme a la llei", però ha advertit que "no es pot permetre que es vandalitzi la propietat pública o privada".