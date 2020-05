Els Països Baixos estenen les proves PCR als pacients amb símptomes lleus

Gratuïta i voluntària. Els Països Baixos començaran dilluns a fer les proves per detectar el coronavirus a tots els ciutadans que ho requereixin, inclosos els que tinguin símptomes lleus. El govern ha animat la població a demanar-ne el test com una manera efectiva de localitzar els malalts amb símptomes lleus que fàcilment es poden confondre amb altres patologies respiratòries, com tos o febre. Dilluns també és el dia en què reobriran els museus, els restaurants i les terrasses, que hauran de sotmetre’s a estrictes protocols sanitaris.

A partir de dilluns, qualsevol persona que tingui un símptoma mínimament sospitós de covid-19 pot demanar una prova PCR, gratuïtament i sense necessitat d’una revisió prèvia a cap centre d'atenció primària. Amb tot, sempre serà “de manera voluntària” i a partir d'una autoavaluació dels símptomes, segons el ministre de Sanitat, Hugo de Jonge. Per accedir-hi, només cal que es demani cita prèvia a l’ajuntament de residència i el test es farà immediatament. El resultat, ja sigui negatiu o positiu, es comunicarà al pacient en un màxim de 48 hores, informa l’agència Efe.

Quarantena en cas de positiu

En cas d’obtenir un resultat positiu, el pacient haurà de sotmetre's a una quarantena de 14 dies a casa, una obligació a què també estan subjectes les persones amb les quals conviu i aquelles amb qui hagi estat en contacte. Aquest és un canvi radical d’estratègia per part del govern de Mark Rutte, que fins ara només sotmetia a proves del covid-19 als grups de risc: treballadors de la salut, forces de seguretat, professors de primària i infantil, professionals de contacte (perruquers, esteticistes, instructors, cuidadors) i conductors del transport públic.

L’inici d’aquesta campanya de proves per detectar el coronavirus també coincideix amb la reobertura de diversos espais d’oci, subjectes a condicions molt estrictes d’higiene. Els restaurants i les cafeteries podran admetre un màxim de 30 clients, sempre que es pugui mantenir una distància de 1,5 metres, amb reserva i una verificació telefònica prèvia amb el client sobre el seu estat de salut. A les terrasses no hi haurà aforament màxim, però els que s'asseguin en una mateixa taula també hauran d’estar separats, excepte els que hi conviuen.