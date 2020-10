Una dona holandesa de 89 anys amb càncer, la primera mort per reinfecció de covid-19 que es coneix

Una dona de 89 anys dels Països Baixos ha mort pels efectes del covid-19 en la segona infecció que patia per aquest virus, després d'haver superat la malaltia un cop. Era un dels 25 únics casos que es coneixen al món de gent que ha estat contagiada dos cops, de manera que seria la primera mort per reinfecció de coronavirus que es coneix, segons Efe.

La dona patia un tipus rar de càncer de medul·la òssia, anomenat macroglobulinèmia de Waldenström, de manera que el seu sistema immunitari estava ja molt afectat. Després d'haver superat el covid-19 per primer cop, la dona havia tornat a la quimioteràpia quan, de sobte, dos dies després, va tornar a desenvolupar tos, febre alta i falta de respiració, de manera que va haver de ser ingressada de nou. Se li va fer una PCR que va donar positiu, però les dues proves serològiques que se li van fer per detectar si encara tenia anticossos a la sang van donar negatiu.

Vuit dies després del seu ingrés a l'hospital, la seva salut es va deteriorar dràsticament i la dona va morir dues setmanes després. Durant la seva primera infecció, havia desenvolupat també febre alta i tos però havia estat donada d'alta després de passar cinc dies a l'hospital i les dues PCR posteriors que li van fer havien donat negatiu.

"Segurament deu haver mort al final a causa del coronavirus, però també estava molt malalta", ha explicat la viròloga Marion Koopmans, que participa en un seguiment de les reinfeccions per a la Universitat d'Oxford. També ha aclarit que la majoria dels 25 casos que es coneixen de persones que hagin estat contagiades dos cops pel covid-19 la segona vegada desenvolupen la malaltia amb símptomes més lleus que la primera.

La majoria ho té més lleu el segon cop

L'experta considera que les reinfeccions són "excepcions", però assenyala que encara és d'hora per poder saber si aquest comportament del virus és típic o no del covid-19 perquè la majoria de segones infeccions han aparegut just uns dos mesos després de la primera infecció. Amb tot, els experts creuen que els anticossos que desenvolupen els pacients de covid-19 normalment els immunitzen durant un temps, tot i que queda clar, segons Koopmans, que no serveixen per estar immunitzat de per vida "perquè no s'ha vist mai això en cap virus respiratori".