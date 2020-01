Hong Kong comença el 2020 amb noves protestes i enfrontaments amb la policia

Hong Kong ha començat l'any amb protestes als carrers, tot i que més apagades que habitualment. Encara que els enfrontaments no han sigut tan intensos com en unes altres ocasions, com per exemple la nit anterior, els manifestants han bloquejat carreteres, han encès focs als carrers i han interromput el trànsit de diverses vies del districte comercial de Mong Kok, segons informa el diari South China Morning Post.

Han sigut més d'un miler les persones que han volgut començar l'any de manera reivindicativa a Hong Kong. Els manifestants han format cadenes humanes en uns quants districtes per bloquejar les carreteres, han entonat eslògans i també han entrat en centres comercials per demanar a la gent que no s'oblidi què ha passat el 2019 i que continuï protestant aquest any que comença.

La resposta de la policia ha sigut llançar gasos lacrimògens i pilotes de goma per dispersar els manifestants. Al barri de Yau Dt. Tei s'han disparat almenys cinc rondes de gasos lacrimògens durant la matinada.

S'espera que desenes de milers de persones s'uneixin avui a una marxa d'Any Nou que ha organitzat el Front Civil de Drets Humans, el grup promotor de les mobilitzacions. Encara que la policia ha autoritzat la marxa, el cos ha penjat un vídeo a la seva pàgina web advertint que si els manifestants utilitzen la violència "la gent no els donarà suport" i els agents no tindran més remei que procedir a arrestar-los.

Les protestes van arribar de manera massiva als carrers hongkonguesos el 9 de juny arran d'un controvertit projecte de llei d'extradició a la Xina que el govern local ja ha retirat. El moviment, però, ha mutat fins a convertir-se en una marea que lluita per una millora dels mecanismes democràtics de Hong Kong i que s'oposa a Pequín.