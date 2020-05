La UE rebutja l'atac a l'autonomia de Hong Kong però no sancionarà la Xina

La Unió Europea continua fent equilibris en la seva relació amb la Xina. Europa va reaccionar fa uns mesos qualificant la Xina de "rival sistèmic" i dissenyant un mecanisme per protegir les empreses europees de les compres exteriors. Alhora, però, la Unió és presa d'interessos econòmics i comercials i també del seu convenciment en la defensa del multilateralisme, per la qual cosa vol que Pequín continuï sent soci i aliat.

Però la pandèmia del coronavirus ho està posant encara més difícil, com ha admès aquest divendres l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, després de reunir-se amb els ministre d'Afers Exteriors europeus. La Xina ha aprofitat el context del coronavirus per aprovar una llei de seguretat sobre Hong Kong que, en paraules de Borrell, "posa en risc" la seva autonomia. La Unió Europea "expressa la seva preocupació", però no aplicarà sancions.

La compareixença de Borrell ha sigut una prova de la incomoditat que la Unió Europa sent a l'hora de parlar de la seva relació amb la Xina. L'alt representant ha defensat que cal repensar la relació amb el gegant asiàtic i fer-la "més robusta", posant més èmfasi en els interessos europeus. "La pandèmia ha accelerat els riscos existents, ha sigut un toc d'atenció", ha dit l'exministre espanyol. Per això, ha explicat que la Unió "ha acordat la necessitat de reforçar una política basada en els nostres interessos i principis". Això no vol dir, però, que la UE retiri inversions a la Xina o posi en marxa sancions. Segons Borrell, les sancions "no resoldran" el problema i ha estat clar al respondre negativament a la pregunta sobre si aquest canvi de to suposaria retirar inversions estratègiques.

Tot plegat queda recollit en un comunicat en què la UE "expressa la seva gran preocupació" pels passos que ha fet Pequín, que creu que "posen en dubte la voluntat de la Xina de complir els seus compromisos internacionals". La manera d'abordar-ho, però, serà l'europea: "Exposarem aquesta qüestió en el nostre diàleg continu amb la Xina".

Més contundents han estat els Estats Units, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia, que han emès un comunicat conjunt condemnant la llei de seguretat sobre Hong Kong d'una manera molt més contundent que el comunitat de l'alt representant. Preguntat pel motiu pel qual la UE no s'ha adherit a aquest text, Borrell simplement ha assegurat que la Unió Europea té els seus propis comunicats i "no necessita adherir-se als altres". Això sí, Borrell sí que ha sigut clar a l'afirmar que la llei aprovada pel govern xinès "malmet" l'autonomia de Hong Kong.