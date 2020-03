Els hospitals del nord d'Itàlia, a punt del col·lapse pel coronavirus

La multiplicació de contagiats pel coronavirus, l'escassetat de personal mèdic i la falta de llits a les unitats de cures intensives amenaça el manteniment dels serveis sanitaris públics al nord d'Itàlia. Tant és així que el coordinador de la unitat de crisi de la regió de la Llombardia, el reputat doctor Antonio Pesenti, va enviar una duríssima carta al govern italià dissabte a les nou del vespre en què assegurava que el sistema públic de sanitat de la Llombardia "està a punt del col·lapse". "Si la població no entén que s'ha de quedar a casa, la situació serà catastròfica", advertia. Cinc hores més tard, passades les dues de la matinada, el primer ministre italià, Giuseppe Conte, compareixia d'urgència davant els mitjans de comunicació i decretava el tancament de la regió de la Llombardia –la capital de la qual és Milà– i 14 províncies més. En total 16 milions de persones no podran entrar ni sortir d'aquests territoris.

La xifra de malalts per coronavirus ha augmentat aquest diumenge en més de 1.300 persones a Itàlia: ja hi ha 6.387 contagiats, més de 4.000 dels quals són a la Llombardia. Així mateix, han mort 366 persones. El doctor Pesenti calcula que, si la situació continua així, el 26 de març hi haurà 18.000 contagiats en aquesta regió del nord d'Itàlia, dels quals entre 2.700 i 3.200 necessitaran cures intensives. "Actualment ja tenim pacients en cures intensives al mig dels passadissos, als quiròfans i les habitacions convencionals", explicava el facultatiu aquest diumenge en una entrevista al diari italià Corriere della Sera. "Està en risc no només la supervivència els pacients del Covid-19 sinó de qualsevol que s'adreci al sistema sanitari", advertia Pesenti en la seva carta al govern.

Actualment les autoritats regionals ja han demanat als hospitals que redueixin al mínim indispensable les cirurgies planificades, i les clíniques privades estan col·laborant per oferir llits a l'UCI i transferint part del seu personal mèdic als hospitals públics. Així mateix, el govern ha donat llum verda a un paquet de mesures urgents que permetrà contractar 20.000 nous sanitaris, incloent-hi metges que estiguin en l'últim any d'especialització o jubilats. I una altra mesura cabdal: aïllar bona part del nord d'Itàlia, el principal motor de l'economia transalpina, que suma un quart de la població del país.

Justificació del primer ministre

"El decret és imprescindible per contenir la difusió del contagi i alhora evitar no sobrecarregar els hospitals", va dir el primer ministre Conte en la seva compareixença d'urgència. "És el moment de la responsabilitat. Hem de tutelar la nostra salut i sobretot la dels nostres avis", va insistir, i va anunciar el contingut d'un decret que estarà en vigor com a mínim fins al 3 d'abril.

Fins aquest diumenge, l'anomenada zona vermella del coronavirus afectava deu localitats a la Llombardia i una al Vèneto. Amb el nou decret, aquest concepte deixa d'existir. La nova normativa divideix el territori nacional en dues àrees: la regió de la Llombardia i 14 províncies del nord d'Itàlia (que és la que ha quedat aïllada), i la resta del país.

El decret imposa restriccions d'entrada i sortida als ciutadans a la regió de la Llombardia (10 milions d'habitants) i les províncies de Mòdena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rímini, Pesaro i Urbino, Venècia, Pàdua, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli i Novara. Només es podrà entrar o sortir d'aquests territoris per causes laborals, emergències excepcionals o motius de salut. Les persones que són fora de la seva residència habitual en el moment que ha entrat en vigor el decret, sí que podran tornar a casa seva.

Aquest diumenge, però, els trens seguien circulant a les zones afectades i els aeroports continuaven operatius. Amb tot, Alitalia ja ha anunciat la suspensió de tots els vols internacionals des de Milà i es preveu que en les pròximes hores la policia estableixi controls als aeroports, autopistes i estacions de tren.

Quedar-se a casa

La normativa endureix la mesures per aïllar els contagiats o possibles malalts. Les persones amb febre de més de 37,5 graus estan obligades a quedar-se a casa i no mantenir contacte amb ningú, així com totes aquelles que han donat positiu i s'ha confirmat que tenen la malaltia. El govern recomana a les empreses que promoguin el teletreball o que els treballadors s'agafin vacances per reduir la circulació de persones. En aquest sentit, es manté el tancament de col·legis i universitats, una mesura que el govern ja va establir la setmana passada a tot el país.

Els centres comercials estaran tancats els caps de setmana, però les botigues, bars i restaurants podran obrir amb la condició que es respecti almenys un metre de distància entre els clients. Els bars i restaurants, a més, només podran estar oberts fins a les sis de la tarda. També serà obligatori respectar la distància mínima de seguretat en els centres de culte, i es prohibeix celebrar casaments i funerals. Es tanquen museus, teatres, pubs, discoteques, piscines, gimnasos, estacions d'esquí...

A la resta d'Itàlia es reforcen les mesures de contenció aprovades en els últims dies, se suspenen tots els espectacles i els partits de futbol de Primera Divisió, que es jugaran a porta tancada, i també es clausuren tots els centres culturals i monuments emblemàtics com el Coliseu, el Fòrum Romà, les termes de Caracalla o les excavacions de Pompeia.

El missatge de les autoritats italianes és molt clar: cal estar-se a casa i sortir només per causes de força major.