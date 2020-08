L’huracà ‘Laura’ amenaça als Estats Units com a categoria 4

Feia anys que no es veia una temporada tan activa d’huracans i tempestes tropicals a l’Atlàntic. En aquest sentit, el cap de setmana passat eren notícia els dos ciclons tropicals, Marco i Laura, que afectaven el Carib.



Després del cap de setmana, la tempesta tropical Marco va passar a convertir-se en huracà, tot i que ràpidament va tornar a perdre aquesta categoria. Així doncs, convertida de nou en tempesta tropical, el Marco va tocar terra dilluns d’una manera ja força debilitada a la desembocadura del Mississipí, al voltant de les 18 hora local i sense causar greus danys.

Ara bé, en el cas de la tempesta tropical Laura, la seva evolució ha sigut i serà totalment oposada. El seu pas per les illes del Carib, com Cuba, la República Dominicana i Haití, ha deixat almenys 21 morts, abundants quantitats de pluja i nombrosos desperfectes. A més, aquest dimarts, el Centre Nacional d’Huracans dels Estats Units va informar del pas del Laura de tempesta tropical a huracà de categoria 1 amb vents sostinguts de 120 km/h.

Hurricane #Laura Advisory 26: Laura Expected to Rapidly Strengthen to a Category 4 Hurricane. Forecast to Produce a Life-Threatening Storm Surge, Extreme Winds, and Flash Flooding Over Eastern Texas and Louisiana Later Today. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

En les últimes hores, el Laura s'ha intensificat ràpidament i aquest migdia de dimecres ja ha passat a categoria 3 sobre una escala de 5, mantenint el seu rumb direcció a Texas i Louisiana, on podria finalment impactar dijous de matinada com a categoria 4 o superior. Les ratxes de vent previstes per a les pròximes hores seran superiors als 220 km/h. D'altra banda, cal afegir-hi la marea ciclònica que afectarà de ple les costes de Texas i Louisiana, pronosticada amb un augment del nivell de l’aigua del mar de fins a 2 o 3 metres, a part de les pluges abundants previstes en aquestes regions.

Here are the Key Messages for Wednesday morning for Hurricane #Laura. The full advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB and your local weather forecast is at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/bl2yHVb6su — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Record del ‘Katrina’ i preocupació pel covid-19

Louisiana serà dels estats més perjudicats pels efectes de l’huracà Laura, i serà inevitable recordar el pas de l’huracà Katrina per la ciutat de Nova Orleans amb categoria 5, just farà 15 anys, un 29 d’agost, i amb el resultat de la mort de més de 1.800 persones. En aquest sentit, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat l’estat d’emergència i hi ha diverses ordres d’evacuació obligatòries vigents a Louisiana i Texas que afecten a més de 385.000 persones.

D'altra banda, la pandèmia del coronavirus està afectant de ple els estats de Louisiana, Mississipí i Texas. És per aquest motiu que les autoritats han advertit la població que els refugis públics han de ser l’últim recurs, ja que es volen evitar possibles aglomeracions en aquests espais i prevenir més contagis de covid-19.

Quan encara falten més de tres mesos perquè s’acabi la temporada d’huracans a l’Atlàntic (30 de novembre), les tretze tempestes tropicals amb nom que s’han format fins ara, incloent-hi Laura i Marco, donen crèdit a l’extremadament alta activitat d’aquesta temporada 2020, que, segons els càlculs de les administracions, podria suposar un rècord amb 25 huracans, i superar els 21 que la NOAA va pronosticar el 2005.