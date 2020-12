Una icona quasi soviètica

La vacuna russa Sputnik V és a hores d’ara una icona científica nacional. Tan nacional -i quasi tan soviètica- com el satèl·lit llançat el 1957 que li dona nom. I tan putinista com l’agència Sputnik, nucli dels interessos comunicatius del Kremlin. Putin ha donat solemnitat al ritual de desplegament de la vacuna, fins a involucrar-hi la seva filla: “Sí, se l’ha posat. Només ha tingut alguna molèstia”. Vacuna, a més, amb vocació geostratègica: s’han fet assajos clínics a Bielorússia, Veneçuela i l’Índia, i es produirà al Brasil, la Xina, Corea del Sud i també a l’Índia. Mentrestant, alguns científics encara es pregunten: ¿hi ha hagut més infectats i morts dels que Moscou ha comunicat? La primavera passada hi va haver poques víctimes, però durant l’estiu i la tardor les xifres s’han disparat. Amb tot sense arribar -ni de bon tros- a les de les onades occidentals. Em va impactar l’explicació sobre la qüestió que em va transmetre l’amic i periodista hongarès József Bodrogí: alguns experts asseguren que probablement a l’URSS i als seus satèl·lits la població té més immunitat perquè va ser molt i ben vacunada des del final de la Segona Guerra Mundial. “¿Un mèrit del socialisme real?”, es demanava el József, amb to entre rigorós i irònic.