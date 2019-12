L’'impeachment' divideix la base evangelista que va alçar Trump

Poques dates semblen més adequades per discutir sobre l'editorial d'una revista cristiana que durant els dies de Nadal. Està passant als Estats Units. No és que s'hagi obert sobtadament un debat públic sobre la interpretació de les Sagrades Escriptures: centenars de canals de ràdio i televisió ja ho fan a diari. Com no, la bronca gira al voltant de Donald Trump i la seva possible destitució com a president a través del procés d' impeachment. En una època d'histerisme pro i antitrumpista, que una petita revista evangèlica hagi dedicat el seu editorial a exposar la necessitat de posar fi a la seva presidència ha encès les alarmes d'un sector, ha il·luminat les esperances d'un altre i, per descomptat, ha activat la maquinària de tuits del president.

Tot va començar la setmana passada, quan, de manera sorprenent, es va colar en els principals mitjans del país un editorial publicat per Christianity Today, publicació fundada el 1956 pel difunt reverend Billy Graham, una de les cares evangèliques més influents durant el segle XX. El text, signat pel seu actual director, Mark Galli, defineix Donald Trump com "l'exemple perfecte d'un ésser humà que està moralment perdut i confós". Finalitzar el seu mandat, ja sigui a través del judici polític "al Senat o pel vot popular a les pròximes eleccions", és un imperatiu moral, deia. "Les sessions de l' impeachment", escriu Galli, "han il·luminat davant de tots les deficiències morals del president". És per això que, per a la revista, la sortida de Trump no és una qüestió partidista sinó "de lleialtat al Creador dels Deu Manaments".

Però, què fa que un editorial com aquest es coli en els mitjans nacionals? La primera raó: Donald Trump va arrasar el 2016 entre els votants blancs identificats com a evangèlics. Segons les enquestes a peu d'urna, el 80% d'ells va votar per l'actual president. És a dir, són un dels pilars de la seva base electoral i confia en ells per sortir reelegit el novembre del 2020. ¿S'està esquerdant aquesta base? Aquesta és l'esperança de l'antitrumpisme, que s'aferra a qualsevol senyal, per feble que sigui, per alimentar el seu optimisme. Però el desig pot causar visions. Segons les enquestes, no només tres quartes parts dels evangèlics aprova la seva presidència, sinó que el 80% s'oposa a l' impeachment. Està per veure si la solera de la revista es correspon amb la seva capacitat d'influència.

Però en la guerra d'histèries el rei és Donald Trump. Al president li va faltar temps per anar a la jugular de Christianity Today, contra la qual va carregar a Twitter titllant-la de publicació d'"extrema esquerra". Cosa que, tractant-se d'una revista evangèlica, seria realment notícia.

En defensa del president ha aparegut aquesta matinada (catalana) un important grup de líders religiosos. En una carta signada per 180 figures d'aquesta confessió, qualifiquen l' impeachment contra Trump de "políticament motivat" i carreguen contra Mark Galli per "qüestionar la integritat espiritual" de "desenes de milions de creients que es prenen seriosament les seves obligacions morals i cíviques". En el seu editorial, Galli els fa una crida perquè recordin que han de servir Déu, no Trump, amb independència del benefici polític que puguin obtenir d'aquesta Casa Blanca.

Arran de l'editorial, Christianity Today ha patit una baixa de subscriptors, però asseguren que també han captat nous lectors. Missatges crítics, però també suports per haver encès les alarmes davant el que es pot interpretar com una relaxació dels valors morals davant dels goigs del benefici polític. Les polítiques proisraelianes de Trump o la seva lluita contra el dret a l'avortament són la poma de la temptació amb què el president s'ha guanyat el culte de molts evangèlics. L'editorial els adverteix del seu verí, però de moment els judicis terrenals semblen imposar-se als divins.