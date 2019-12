Donald Trump, tercer president de la història dels EUA a afrontar un 'impeachment'

Donald Trump és ja oficialment el tercer president de la història dels Estats Units en haver d'afrontar un judici polític al Senat. A les 2 i 34 minuts de la matinada, hora catalana, Trump s'ha unit al club de l' impeachment, on fins ara només hi havien entrat Andrew Johnson i Bill Clinton. La presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha estat l'encarregada d'anunciar els resultats de la votació de cadascun dels càrrecs. El d'abús de poder ha comptat amb 230 vots favorables i 197 en contra. El d'obstrucció a Congrés ha tingut un resultat similar, amb 229 vots favorables i 198 en contra. En tots dos casos, els republicans s'han oposat en bloc. Ara, doncs, serà el torn del Senat. Pelosi va defensar a l'inici de la històrica sessió que Trump "no ens ha deixat opció". El mandatari, que celebrava un míting a Michigan a l'hora de la votació, ha respost que els demòcrates "haurien de ser els imputats, cadascun d'ells".

It is tragic that the President's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. It is a matter of fact that the President is an ongoing threat to our national security and the integrity of our elections, the basis of our democracy. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/fxTLr7I9x3 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 18, 2019

Es tanca així la fase del procés d' impeachment dominada per la majoria del Partit Demòcrata. La sort del mandatari quedarà, a partir d'ara, en mans d'un Senat amb majoria republicana, i el seu líder, Mitch McConnell, ja ha anticipat que Trump serà exculpat.

Tot i que el jurament dels senadors obliga a "una justícia imparcial", McConnell ha reconegut sense embuts que no és "un jutge imparcial". El procés és un judici sentenciat aparentment per endavant per un Partit Republicà que ha fet pinya al voltant de la Casa Blanca. El senador, de qui depenen en gran mesura les condicions en què es desenvoluparan les sessions, va descartar dimecres atendre la petició demòcrata de cridar a declarar testimonis clau de l'acusació. Un rebuig que, en opinió del líder de la minoria demòcrata a la cambra alta, Chuck Schumer, suposaria "una aberració" atès que "un judici sense testimonis i sense documents no és un judici", ha dit.

La divisió partidista que ha caracteritzat la fase de la investigació de l' impeachment reflecteix la fractura que viu la societat nord-americana. Ni els testimonis públics sobre les pressions de Trump al govern d'Ucraïna perquè anunciés una investigació sobre l'exvicepresident Joe Biden, ni la negativa de la Casa Blanca a cooperar, bloquejant la compareixença de testimonis amb coneixement de primera mà dels fets i el lliurament de documentació, han variat un mil·límetre les posicions de l'electorat. Una enquesta publicada dimecres per NPR i PBS, la ràdio i la televisió públiques, ofereix un retrat revelador: el 94% dels republicans s'oposen a l' impeachment a Trump, mentre que el 81% dels demòcrates estan d'acord en retirar-li el càrrec. En termes generals, el 47% de ciutadans donen suport a la destitució al Senat, davant el 48% que s'hi oposen.

Trump, enfeinat

La polarització que Trump explota a consciència pot tenir conseqüències per al país, però no sembla que mini les seves opcions electorals. Abans que comencés la històrica sessió a la Cambra de Representants, el president demanava a través de les xarxes socials que preguessin per ell. La Casa Blanca ha emès un comunicat en què apunta que el president estarà treballant tot el dia i que, per tant, amb prou feines podrà seguir alguns minuts de la sessió. Per contra, el compte de Twitter és una tempesta de missatges incendiaris en els quals acusa un cop més els demòcrates d'estar executant "un atac contra els Estats Units". En un dels missatges, ha citat unes declaracions del republicà Doug Collins, per a qui la innocència del mandatari s'explica perquè totes les administracions han fet allò de què s'acusa Trump.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

Mentre els congressistes debaten a l'interior de la Cambra de Representants, centenars de persones es manifesten a l'exterior a favor de l' impeachment. En una ciutat com Washington, plena de funcionaris de l'administració, alguns han preferit no compartir la seva opinió o bé no facilitar el seu nom a aquest periodista, com la d'un que ha justificat el procés contra el president: "Per salvar la nostra democràcia".

Tot i que l'absolució a Trump sembla segura, aquest funcionari defensa que la investigació haurà valgut la pena perquè "exposa la roba bruta [de Trump] enfront del públic". Una opinió compartida per Greg, per a qui "l'ecosistema informatiu" de la cadena Fox News i altres canals televisius ultraconservadors, els referents comunicatius del president, expliquen la immobilitat del votant republicà. Al seu parer, aquests són canals amb els quals "s'obté una versió diferent de la veritat". Per contra, i a només uns metres del grup, el Mark, un resident de Las Vegas, sosté en solitari una pancarta en què declara el seu "amor" al president i demana la imputació de Nancy Pelosi. Trump "no ha fet res malament" i aquest "abús de poder" per part de Congrés situa el president enfront d'"una victòria aclaparadora" el novembre del 2020, quan hi ha eleccions a la Casa Blanca.