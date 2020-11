Un incendi destrueix parcialment el camp de refugiats de l'illa grega de Samos

Un incendi ha arrasat aquesta matinada una part del camp de refugiats de l'illa grega de Samos. No hi ha constància que s'hagin produït ferits ni víctimes mortals entre els 4.000 refugiats que malviuen en barraques al voltant del centre d'identificació del govern grec, que fa anys que està desbordat. Segons el ministeri de Migracions, s'han destruït una quinzena de barraques, però les imatges enviades a l'ARA per residents del camp mostren que són moltes més. Ara per ara es desconeixen les causes del foc, que ha afectat la part esquerra del camp, on hi ha les comunitats africanes. Els refugiats anomenen aquest lloc la Jungla, i és considerat el camp en pitjors condicions de la Unió Europea.

"M'he despertat a un quart de cinc de la matinada pels crits de la gent i el soroll de l'explosió d'una bombona de gas. He sortit de la barraca i he vist el foc a la zona dels africans", explica a l'ARA Ahmad Ebrahim, un refugiat sirianopalestí que viu al camp. "Hi he anat i he trobat moltes barraques cremades. Ara la gent està a l'entrada del camp sense saber què fer ni on anar. Tenen por i estan molt esgotats després del terratrèmol de divendres i les rèpliques que continua patint l'illa", recorda.

Els refugiats estan atrapats a l'illa grega per la política de "contenció" de Grècia i la Unió Europea, que des de l'acord entre la UE i Turquia del 2016 ha convertit les illes de l'Egeu en uns llimbs on la gent espera mesos o anys que es tramitin les seves peticions d'asil en condicions penoses. Amb la pandèmia de covid-19, els confinaments dictats per les autoritats gregues han incrementat la tensió perquè han empitjorat encara més la situació de les dones, homes i criatures que sobreviuen en aquesta mena de favela en què s'han convertit els boscos del voltant del centre. Els refugiats no tenen permís per sortir de l'illa mentre es tramiten les seves sol·licituds.

"El foc es va poder apagar, però 4.000 persones continuen atrapades en un camp amb capacitat per a 648", denuncia Iorgos Karagiannis, cap de missió de Metges Sense Fronteres a Grècia. "Gent que ja estava traumatitzada continua estant sotmesa a un greu perill. "Després de cinc anys treballant en aquesta mena de camps a les illes gregues, MSF ha reiterat les crides perquè siguin evacuats a un lloc segur on la seva salut física i mental no estigui amenaçada. Aquest incendi, i els que hi ha hagut abans, demostren una negligència deliberada de la UE i el govern grec per a la seguretat de milers d'homes, dones i criatures. És vergonyós. No es pot esperar ni un dia més a portar aquesta gent a un lloc segur".

Fa tres dies que a Samos hi va haver un terratrèmol de magnitud 6,8 que va deixar dos adolescents morts a l'illa, fora del camp de refugiats. Els danys més greus es van produir a la ciutat turca d'Esmirna, molt propera a l'illa, on van morir 79 persones en el balanç provisional, mentre que els equips d'emergència continuen buscant cossos entre la runa dels edificis que es van enfonsar.

El foc arriba gairebé dos mesos després de l'incendi que va arrasar el camp de refugiats de Mória, a l'illa de Lesbos, que va ser substituït per un camp militar en una platja on els refugiats es queixen que les condicions són encara pitjors. Després d'aquell incendi, que segons les autoritats gregues va ser provocat per un grup de refugiats per forçar el seu trasllat a la Grècia continental, hi va haver dos focs al camp de Samos, un al bosc i l'altre dins la zona del camp oficial destinada als menors que viatgen sols.