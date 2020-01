El fum dels incendis d'Austràlia arriba a Xile i l'Argentina

El fum dels grans incendis que cremen a Austràlia ha arribat a l’Argentina i Xile. Com l’efecte papallona, el que passa en un punt del globus terraqüi se sent a més d'11.000 quilòmetres de distància. Els serveis de meteorologia adverteixen que el que a ulls de molts ciutadans és un cel grisós, com de dia rúfol, o un sol una mica més rogent de l’habitual, és en realitat el fum que desprenen els focs forestals de Nova Gal·les del Sud, que viatja fàcilment impulsat per les autopistes de corrents atmosfèriques.

El humo de los incendios de #Australia llegó nuevamente a #Argentina. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo pic.twitter.com/k6mLImCE2h — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 6, 2020

Imaginamos que ayer muchos de ustedes asumieron que el tono gris del cielo era por nubosidad, pero lamentamos informarles que no, sino que por #humo generado por los incendios que han estado devastando a #Australia y que sigue pasando sobre nosotros 👀 https://t.co/xXF0hDK9qq — MeteoChile (@meteochile_dmc) January 7, 2020

Però la cosa no s'acaba aquí. L’hemisferi sud d’Amèrica pot ser només la primera parada si es compleixen les previsions. L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha assegurat que el fum podria fer la volta al món si continuen les condicions actuals, ha assenyalat en roda de premsa a Ginebra la portaveu de l’OMM, Clare Nullis.

En les últimes hores milers d’internautes han penjat a les xarxes imatges gairebé de postal de capvespres amb cels rogents, molt atractius per als objectius de les càmeres. El fum que s'eleva des de l’estat australià de Nova Gal·les del Sud es mou ràpidament gràcies als fluxos de l’oest, i ha pogut creuar fàcilment l’oceà Pacífic. El fum va tocar primer el territori xilè i, a través de la serralada dels Andes, s’ha colat a l’Argentina, a una alçada de més de 5.000 metres.

El fet que el fum tingui una coloració diferent de la del cel fa que sigui molt visible i provoca que durant les hores de gran exposició solar el cel tingui un to grisós i, al caure el dia, es tenyeixi amb un atractiu vermell. Segons explica a Twitter el Servei Meteorològic Nacional de l’Argentina, hi ha una disminució de la radiació ultraviolada pel tap que fa el núvol de fum i, a més, com que les partícules generades pels incendis són força grans, es dispersen millor les ones que corresponen als colors taronges i vermells. És a dir, que són aquests colors els que arriben als ulls humans i els que fan que es vegi un cel més vermellós.

No hi ha cap risc imminent per a la salut de les persones a Xile i l’Argentina i, si no plou, els núvols de fum no tenen per què impactar a terra. No obstant això, la portaveu de l’OMS, Fadela Chaib, ha explicat en la mateixa roda de premsa a Ginebra que els col·lectius més sensibles, com ara les embarassades, la gent gran i les criatures, poden notar alguna molèstia, igual que els que pateixen malalties cardíaques i respiratòries.

Malgrat les tímides pluges del cap de setmana, Austràlia continua patint els efectes devastadors dels incendis que, des del setembre, han causat més d’una vintena de morts i han sembrat de caos i destrucció el paisatge i l’economia dels residents. A més, els incendis han impactat la fauna de la regió, en què s’estima que han mort 480 milions d’animals, alguns a la llista d’espècies amenaçades, com els coales, que s’han vist atrapats per les flames. L’últim balanç xifra en més de cinc milions les hectàrees cremades, aproximadament la meitat de la superfície de Portugal. Els focs han provocat milers de desplaçats.

La portaveu de l’OMM ha assegurat que si bé l'emergència climàtica no és l’única causa d’aquesta onada d’incendis, afavorits per un temps inusualment sec a l’Índic oriental i humit en l’occidental, l’escalfament global està “sens dubte” jugant un paper en la catastròfica situació a Austràlia.