El fum dels incendis als Estats Units arriba a Europa

La intensitat i l'extensió dels incendis que devasten la costa oest dels Estats Units són tan grans que el fum del foc ha arribat fins a Europa. Ho han pogut detectar els satèl·lits de l'agència europea Copernicus, que assegura en un comunicat que els actuals incendis nord-americans són d'una "escala i magnitud sense precedents".

El Servei de Monitoratge de l'Atmosfera de Copernicus (CAMS), que segueix de prop via satèl·lit tots els incendis del món, afirma que els actuals incendis als EUA "són significativament més intensos que la mitjana dels del període 2003-2019 per a tot el país i per als estats afectats", que són Califòrnia, Oregon i Washington.

Tant és així que els satèl·lits de l'agència han pogut seguir el fum que desprenen "tan lluny com a 8.000 quilòmetres d'allà, fins a arribar a Europa", diu Copernicus. Els incendis cremen des de mitjans d'agost a Califòrnia, on han deixat imatges impactants com el cel vermell de San Francisco, i des de principis de setembre a Oregon i Washington. Han deixat fins ara almenys una trentena de víctimes mortals, milers de cases cremades i milers d'evacuats.

651x366 Imatge de satèl·lit del fum dels incendis de Califòrnia, Oregon i Washington que ha arribat a Europa. / Copernicus Imatge de satèl·lit del fum dels incendis de Califòrnia, Oregon i Washington que ha arribat a Europa. / Copernicus

A més, l'agència europea calcula que en aquest temps els focs nord-americans han emès més de 30 megatones de carboni (21,7 només els de Califòrnia, 7,3 els d'Oregon i 1,4 els de Washington, especifiquen).

La contaminació a l'àrea afectada és tal que, segons el New York Times, ara mateix les ciutats de la costa oest dels Estats Units es compten entre les més contaminades del món.