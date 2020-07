L'Índia supera Rússia i ja és el tercer país més afectat del món pel coronavirus

Cada setmana hi ha un milió de casos més de coronavirus notificats al món, de manera que la xifra total ja supera els 11 milions de contagis registrats i hi ha més de 500.000 víctimes mortals de la malaltia. Unes xifres alarmants i que són inferiors a la realitat. Lluny de desaparèixer, el virus continua acarnissant-se en molts indrets del món on hi ha preocupants focus actius. Els Estats Units de Donald Trump –amb gairebé tres milions de contagis i més de 130.000 morts– i el Brasil de Jair Bolsonaro –més d'1,6 milions de casos i 65.000 víctimes– continuen al capdavant del podi mundial de països amb més casos, seguits des d'aquest dilluns per l'Índia, que ha desbancat Rússia en la tercera posició, segons les dades de la Universitat Johns Hopkins.

El segon país més poblat del món (amb més de 1.300 milions d'habitants) després de la Xina ha registrat 24.248 casos nous i 613 morts en les últimes 24 hores (la xifra més alta al país en un sol dia), segons ha informat aquest dilluns el ministeri de Sanitat indi. D'aquesta manera, amb gairebé 700.000 casos, l'Índia supera Rússia (686.777 contagis registrats).

651x366 Un funeral per una víctima de covid-19 a l'Índia / SAJJAD HUSSAIN / AFP Un funeral per una víctima de covid-19 a l'Índia / SAJJAD HUSSAIN / AFP

Els suburbis de Nova Delhi, Bombai i Chennai, amb habitatges que s'amunteguen en un mar de carrerons estrets on és gairebé impossible mantenir les mesures de seguretat i de distanciament, i on es concentra la població en situació d'extrema pobresa, són el caldo de cultiu per a una propagació virulenta del virus. Dels 697.413 contagis totals confirmats al país, més de 250.287 són actius i 424.432 haurien superat la malaltia, segons les dades reportades per les autoritats índies. La xifra total de morts superarà aviat les 20.000.

Un macrohospital amb llits de cartró

La corba de casos continua disparada al país –amb un ritme de gairebé més de 20.000 casos diaris des de l'última setmana– i el nou rècord registrat aquest diumenge ha coincidit amb l'obertura a Nova Delhi d'un centre espiritual reconvertit en macrocentre d'aïllament i hospital amb més de 10.000 llits, molts dels quals de cartró. Aquestes gegantines instal·lacions han de servir per poder acollir pacients amb símptomes menys greus i és un intent de resposta de l'executiu indi davant l'odissea que suposa ingressar en un hospital a les grans ciutats de l'Índia.

L'alarmant situació que es viu al país arriba després que durant l'últim mes les autoritats hagin anat retirant progressivament les mesures de confinament que van adoptar al març. El Taj Mahal, emblema del país, continuarà tancat fins a nou avís.

Continuen els confinaments i les restriccions a tot el món

La pandèmia continua activa de manera preocupant en molts altres indrets del món. Austràlia ha tancat per primera vegada en cent anys les fronteres dels estats de Victòria i Nova Gal·les del Sud –els més poblats del país– per un rebrot a Melbourne. L'Iran, que va ser un dels primers focus del covid-19 després de la Xina, ha decretat obligatori l'ús de la mascareta pels repunts dels últims dies. Israel també està reculant en les seves mesures de desconfinament a causa de l'augment de casos. A l'Amèrica Llatina, a banda del Brasil, preocupa sobretot la situació a Xile, el Perú i Mèxic, tres països que són al top 10 mundial amb més nombre de contagis.

Pel que fa a Europa, a causa d'un brot el president del Vèneto, Luca Zaia –membre de la ultradretana Lliga de Matteo Salvini–, ha decretat que els ciutadans que hi arribin per motius de feina d'un país que no sigui inclòs en una llista de 36 estats de fora de l'àrea Schengen i de la UE s'hauran de sotmetre a un test (que anirà a càrrec de l'empresa). De la mateixa manera, qui aterri a la regió per turisme haurà d'estar-se catorze dies en aïllament. Per la seva banda, Bèlgica mantindrà les fronteres tancades als quinze països extracomunitaris que la Unió Europea considera segurs.