La indústria intenta fer descarrilar la legislació antiplàstics i aprofita el covid per fer negoci

Els deu primers productors de plàstic del món, encapçalats per Coca-Cola, Colgate-Palmolive i Danone, han impulsat els últims anys iniciatives voluntàries –i grandiloqüents– per comprometre's amb la reducció dels plàstics. Però no només han fallat a l'hora de complir els compromisos adquirits, sinó que també han fet servir aquests programes com una "cortina de fum" per continuar fent de lobi a governs i organismes internacionals i mirar de "retardar, distreure i descarrilar" qualsevol nova legislació.

És la conclusió de la investigació duta a terme per una organització independent, la Fundació Changing Markets, que denuncia qie aquesta mateixa indústria del plàstic ha aprofitat la pandèmia de covid-19 "i ha capitalitzat el temor de la gent per exigir retrocessos regulatoris en legislacions ambientals". Les grans empreses productores han tret rèdit d'aquesta crisi de salut pública, denuncia l'informe, per advocar pel material plàstic d'un sol ús presentant fins i tot "estudis científics qüestionables per posar en dubte els productes reutilitzables".

"La nostra anàlisi va trobar una sorprenent superposició entre la filiació corporativa de les iniciatives que afirmen resoldre la contaminació per plàstics i les associacions comercials i els grups de pressió i el lobi corporatiu que treballen activament per desacreditar qualsevol tipus de legislació prou ambiciosa", diu l'informe publicat aquest dijous.

El mateix informe acusa les grans empreses productores de plàstics d'enganyar o com a mínim de "manipular" l'opinió pública amb compromisos grandiloqüents contra la contaminació que elles mateixes generen, i alhora "retenir o tergiversar dades per emmascarar la gravetat del problema, demanar ajornaments en la implementació [de legislació] o afegir condicions a lleis per ampliar el marge de temps" que tenen per continuar produint plàstics.

En concret, es refereix a les deu principals productores de plàstic del món: Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Danone, Mars Incorporated, Mondelez International, Nestlé, Pepsico, Perfetti Van Melle, Procter & Gamble i Unilever.

L'estudi s'ha fet en quinze països i en el cas d'Espanya, per exemple, denuncia "els esforços dels grans minoristes, productors de begudes i organitzacions de responsabilitat ampliada del productor per debilitar la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn dels plàstics".