L'infermer català voluntari als assajos de la vacuna d'Oxford contra el covid dona positiu

Un dels 10.000 voluntaris que participen en els assajos de la vacuna d'Oxford contra el covid és un infermer català, Joan Pons, que dijous va donar positiu pel virus. Ell mateix ho va fer públic en un tuit, recollit aquest dissabte per Europa Press, en què va explicar per què la dada és important. Segons diu, l'única manera de saber si la vacuna és eficaç és que els voluntaris es contagiïn: "Tant de bo m'hagin posat la vacuna i no un medicament placebo".

"La vacuna no em protegeix de l'entrada del virus, sinó que fa que no passi del pulmó a la sang", explicava al vídeo publicat dijous a la nit, en què deia que feia quatre mesos que donava negatiu, fins ara. "Em vaig llevar amb una mica de congestió nasal i mal de cap, vaig trucar al telèfon d'Oxford, em van dir que em fes una PCR per si de cas i que em quedés a casa", va dir, narrant els esdeveniments: "També em van donar hora per a avui [per dijous], per anar a l'hospital a les 10 h. M'han fet moltes proves i una altra PCR". "M'he espantat molt quan el resultat ha sigut positiu", va admetre.

Això vol dir, va exposar, que el virus està intentant "atacar" les seves defenses. "Ara falta veure que la vacuna comenci a actuar i pugui acabar amb el virus abans que m'entri a la sang", va explicitar: "La vacuna em protegeix que el virus pugui passar del meu pulmó a la sang". Pons va assegurar que, lògicament, s'ha de quedar confinat a casa i que la setmana que ve li tornaran a fer proves. L'infermer també va explicar que l'assaig, com que està en fase 3, vol demostrar si la vacuna és "eficaç": "En la fase 1 i 2 buscava respondre a si era segura".