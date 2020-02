Els serveis d'intel·ligència dels EUA alerten que Putin vol interferir per ajudar en la reelecció de Trump

Membres dels serveis d'intel·ligència nord-americans van advertir a la Cambra de Representants dels EUA la setmana passada que Rússia està intentant interferir en la campanya electoral d'aquest novembre per afavorir la reelecció del president Donald Trump, segons cinc persones familiaritzades amb el tema. Aquesta revelació al Congrés va fer enfadar Trump, que s'ha queixat que els demòcrates la utilitzaran contra ell.

L’endemà de la sessió informativa als congressistes, el 13 de febrer passat, segons algunes fonts el president va renyar Joseph Maguire, director interí d’intel·ligència nacional, per haver-la permès. Trump estava especialment irritat perquè el representant demòcrata Adam B. Schiff, líder del procés d' impeachment contra ell, va ser present en la sessió informativa.

Durant aquella sessió al Comitè d'Intel·ligència de la Cambra, els aliats de Trump van rebatre les conclusions dels serveis d'intel·ligència i van argumentar que les polítiques del president havien sigut molt dures amb Rússia i havien reforçat la seguretat europea.

Alguns membres dels serveis d’intel·ligència van considerar la sessió informativa un error tàctic, al·legant que es podien haver traslladat les informacions d'una altra manera o bé no haver-ho fet per no fer enfadar els republicans. L’oficial d’intel·ligència encarregat de la sessió informativa, Shelby Pierson, és un ajudant de Maguire i té fama de parlar sense embuts.

Tot i que els serveis d’intel·ligència han alertat ja unes altres vegades de la campanya d’interferències polítiques de Rússia, l'informe de la setmana passada va incloure una novetat: Rússia tenia la intenció d’interferir en les primàries demòcrates del 2020 i en les eleccions generals del 3 de novembre d'enguany.

Dimecres el president va anunciar la substitució de Maguire per Richard Grenell, fins ara ambaixador a Alemanya i un aferrissat defensor de Trump. Malgrat que alguns membres de l'administració especulaven que la sessió informativa sobre Rússia podia haver tingut un cert paper en la destitució, dos fonts van assegurar que es tractava només d'una coincidència de calendari. Grenell havia estat en converses amb la Casa Blanca per assumir noves funcions, expliquen, i Trump no havia sentit mai cap afinitat per Maguire.

Els portaveus de l’oficina del director d’intel·ligència nacional es van negar a fer comentaris i un portaveu de la Casa Blanca no va respondre a les peticions de fer-ne comentaris dels mitjans.

Schiff va dir, en un tuit dijous al vespre, que semblava que Trump tornava "a posar en perill els esforços per aturar la ingerència estrangera" amb les seves objeccions a la sessió informativa.

Trump ha denunciat moltes vegades la investigació dels serveis d’intel·ligència sobre la interferència de Rússia a les eleccions del 2016 i l'ha qualificat de conspiració de les "clavegueres de l'estat" amb l'objectiu d'impedir la seva victòria electoral. Els serveis d'intel·ligència estan cremats per la seva experiència amb les últimes eleccions, en què la seva investigació es va convertir en un tema d'enfrontament polític.

Trump s'ha queixat ara que s'hagués informat Adam Schiff, perquè era com donar-li "armes" contra ell, i estava enfadat perquè no se l'hagués informat de seguida de la sessió informativa. Trump no pot veure Schiff des que va començar el procés d' impeachment, i ja es va negar a convidar els congressistes dels comitès d'intel·ligència en una sessió informativa a la Casa Blanca sobre Síria l'octubre passat, perquè no hi volia Schiff.

La comunitat d’intel·ligència ja va alertar el 2017 que el president rus, Vladímir Putin, havia ordenat personalment una campanya d’ingerència a les eleccions de l’any anterior amb “una clara preferència pel president electe Trump”. Però els republicans fa temps que defensen que la campanya de Moscou tenia per objectiu sembrar el caos i no pas ajudar específicament Trump.