La premsa internacional assenyala Trump com el culpable de l'assalt al Capitoli

Les capçaleres d'arreu són unànimes: Donald Trump és el culpable de l'assalt que va patir dimecres el Capitoli per part d'un nombrós grup de seguidors de l'encara president dels Estats Units. Mitjans nord-americans com el Washington Post i el New York Times demanen que s'invoqui l'esmena 25 de la Constitució que permet destituir el president si no és incapaç de complir els poders i deures del seu càrrec.

Quin serà el paper dels republicans a partir d'ara?

"Trump ha provocat aquests atacs. Durant mesos ha fet arengues contra el veredicte dels votants al novembre", assegura el New York Times en el seu editorial, en el qual demana que es faci responsable el president dels fets, ja sigui a través d'un impeachment o d'un procés judicial. "El 6 de gener del 2021 serà recordat com un dia fosc. La qüestió és si, un cop hagi acabat l'administració Trump, Amèrica està a l'inici d'un descens cap a una època encara més fosca i divisiva o si ja n'hem tancat una", es pregunta el diari. "Els polítics republicans tenen el poder, i la responsabilitat, de canviar el rumb acabant amb la retòrica d'assalt a la democràcia nord-americana i erigir-se en defensa de la nació a la qual han jurat servir", conclou l'editorial.

El moment d'invocar l'esmena 25

"La responsabilitat d'aquest acte de sedició recau directament en el president, que ha demostrat que la seva permanència en el càrrec representa una greu amenaça per a la democràcia nord-americana. Hauria de ser apartat", afirma el diari, que demana que es faci ús de l'esmena 25. "El vicepresident Pence, que va haver de ser evacuat del Senat per la seva pròpia seguretat, hauria de reunir immediatament el gabinet per invocar l'esmena 25 i declarar que Trump és « incapaç de complir amb els poders i deures del seu càrrec»", remarca.

Els Estats Units han recollit el que han sembrat durant quatre anys

"La història recordarà que la democràcia nord-americana va ser desafiada i, per un moment, suspesa el dimecres 6 de gener per una multitud de simpatitzants extremistes que el mateix president havia incitat a anar fins al Capitoli per evitar que el seu oponent demòcrata, Joe Biden, fos declarat oficialment guanyador de les eleccions del 3 de novembre", diu el diari francès en el seu editorial. "Els Estats Units van recollir aquest dimecres el que el seu president populista, demagog i narcisista ha sembrat durant quatre anys amb la complicitat del partit republicà", recorda Le Monde.

El paper dels que no han plantat cara

El Guardian publica un article d'opinió del professor de dret de l'Amherst College (Massachusetts), Lawrence Douglas en què argumenta que els principals culpables de l'atac al Capitoli són tots els que durant quatre anys han mirat cap a una altra banda davant el discurs populista de Donald Trump. "Els partidaris de Trump que van assaltar el Congrés no van ser els únics revoltats a l’edifici del Capitoli ahir. Un nombre considerable ja es van reunir a les cambres dels legisladors molt abans que es trenquessin les barreres", assegura. "Són productes de les nostres universitats d’elit: Stanford i Yale Law School, Princeton i Harvard Law. Són plenament conscients que Trump va perdre unes eleccions justes. Tot i així, han optat oportunament per aliar-se amb un atac potencialment mortal a la nostra democràcia", assenyala.