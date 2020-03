La investidura de dos presidents agreuja la crisi política de l'Afganistan

Zalmay Khalilzad, l'enviat especial dels Estats Units per a les converses de pau, treballa ara per una solució pactada a l'enfrontament entre Ghani i Abdul·lah per mantenir unit el govern. Diumenge el representant nord-americà es va reunir amb els dos líders una dotzena de vegades, segons han informat funcionaris, i intentava que es trobessin cara a cara. Però no va tenir sort i els seus esforços van rebre negativa per part de tots dos. Tant Khalilzad com comandaments de l'OTAN i altres diplomàtics destacats al país han anat a la investidura de Ghani. Washington, però, va evitar enviar cap delegació a la cerimònia d' Abdul·lah. Mentre que a Ghani li va prendre jurament un alt funcionari afganès, en el cas d' Abdul·lah, l'acte va ser presidit per un càrrec religiós.

651x366 El president d'Afganistan, Ashraf Ghani / Mohammad Ismail / REUTERS El president d'Afganistan, Ashraf Ghani / Mohammad Ismail / REUTERS

Per a molts afganesos, la crisi política es veu com una petita distracció davant dels grans reptes a què ha de fer front el país, com ara la represa de la lluita amb els talibans, la propagació del coronavirus i els índexs de pobresa, que creixen cada dia.



"Formo part de la claca i ens han contractat per aplaudir i aplaudim quan parlen", diu el Noorullah, un adolescent de la província de Parwan, que ha participat en la investidura d'Abdul·lah. "No m'importa cap dels dos perquè no els importa el país, només cal veure on ha arribat el preu de les patates", es queixa.



Un dels episodis més rellevants de la crisi estava en marxa al districte de Dar-e-Suf, a la província nord de Samangan, on els talibans van segrestar fa un parell de setmanes el governador del districte i, com un gest de força, l'equip d'Abdul·lah va nomenar el seu substitut fins i tot abans que se sabés la sort del governador.