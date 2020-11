L'huracà 'Iota' provoca almenys quatre morts i danys materials importants a l'Amèrica Central

L'huracà Iota, el més potent d'aquesta temporada a l'Atlàntic, ha deixat com a mínim dos morts a Nicaragua, un a Panamà i un altre a Colòmbia, segons fonts citades per Reuters. A més, ha provocat importants danys materials a la costa est de Nicaragua, especialment a la regió del Carib Nord, que ha quedat incomunicada i sense subministrament elèctric ni de telecomunicacions, a causa del desbordament de rius i la caiguda d'arbres i pals de corrent. Precisament el fet que la zona hagi quedat completament aïllada impedeix saber amb certesa quin ha sigut el nombre real de víctimes que hi ha deixat l'huracà.

El cicló, que va arribar a ser de categoria 5 (la més alta de l'escala Saffir-Simpson), amb vents de fins a 260 quilòmetres per hora, ha tocat terra al voltant de les 5 h d'aquest dimarts (les 22 h de dilluns, hora local), després d'haver baixat a categoria 4, amb vents sostinguts de gairebé 250 quilòmetres per hora. L'huracà ha entrat al territori nicaragüenc prop de la localitat de Puerto Cabezas, tot just 15 quilòmetres més al sud del punt on va tocar terra, fa només dues setmanes, l'huracà Eta, que va deixar com a mínim 144 morts i 120 desapareguts principalment a Hondures, Guatemala, Mèxic i Panamà. De fet, Puerto Cabezas encara estava parcialment inundada. Davant l'amenaça d'aquest nou cicló, 40.000 nicaragüencs i 80.000 hondurenys havien sigut evacuats de les zones de més risc.

A la zona nord-est de Nicaragua hi ha com a mínim 34 poblacions totalment incomunicades a causa dels vents huracanats i les pluges torrencials que les han afectat durant les últimes hores. La vicepresidenta del país, Rosario Murillo, ha explicat que entre els edificis afectats hi ha un hospital provisional. Els pacients, entre els quals dues dones que acabaven de donar a llum, van haver de ser evacuats. Molts habitatges que acabaven de ser reparats després del pas de l' Eta han tornat a patir greus desperfectes, especialment sostres arrencats.

Entre les zones més afectades hi ha també les illes colombianes de Providencia i San Andrés, situades davant de la costa de Nicaragua. El president de Colòmbia, Iván Duque, ha explicat que la situació a la zona és "crítica", ja que molta gent "ho ha perdut tot" i que "el 98% de les infraestructures" d'aquestes illes han quedat destruïdes. A Hondures, l'alcalde de la localitat de Wampusirpi, Marcelo Herrera, ha dit a Reuters que els cal "menjar i aigua per a la població", perquè el pas de l' Eta els va fer perdre la collita.



Després pel seu pas per Nicaragua, el Iota s'ha debilitat notablement, fins a convertir-se en una tempesta tropical. Tot i així, manté vents de fins a 105 quilòmetres per hora i les autoritats adverteixen que encara pot provocar "inundacions sobtades i corriments de terra potencialment catastròfics". Actualment està afectant Hondures i la previsió és que al llarg de la nit es desplaci cap al Salvador abans d'endinsar-se al Pacífic dimecres a la tarda.