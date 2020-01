El règim iranià desplega la policia per evitar noves protestes

El règim iranià va desplegar ahir desenes de policies antidisturbis, guàrdies revolucionaris en motocicleta i agents vestits de paisà als carrers de Teheran per evitar la repetició de les protestes que van tenir lloc dissabte al vespre a la capital, després que les forces armades reconeguessin que havien abatut per error l’avió ucraïnès en què viatjaven 176 persones. Totes van morir al sinistre. Ahir, per primer cop, els principals diaris iranians van dedicar les seves portades a les víctimes.

Al llarg de la jornada d’ahir es van fer crides a través de les xarxes socials perquè la gent es concentrés per protestar a la simbòlica plaça Azadi (que vol dir llibertat en persa) a Teheran, però la important presència policial hauria fet fracassar la convocatòria. Amb tot, a les xarxes es van difondre vídeos de suposats manifestants cridant consignes i picant de mans en aquesta plaça de la capital i a altres localitats del país, però l’autenticitat de les imatges no està confirmada.

Al llarg de la jornada es van fer crides a les xarxes socials perquè la gent es manifestés

El que sí que és segur és que centenars de persones partidàries del règim dels aiatol·làs es van concentrar ahir davant de la legació diplomàtica del Regne Unit a Teheran per protestar per la presència de l’ambaixador britànic, Rob Macaire, en una manifestació contra les autoritats iranianes dissabte a la capital. Policies antidisturbis van haver de bloquejar la porta de l’ambaixada amb tanques per protegir l’edifici davant l’assetjament dels manifestants, que es van mostrar furiosos per la suposada ingerència estrangera en afers polítics del país.

L’ambaixador Macaire va explicar ahir a Twitter que dissabte va assistir a un acte que havia estat anunciat com una vetlla en record de les víctimes de l’avió ucraïnès sinistrat. “És normal que volgués mostrar-hi els meus respectes. Algunes de les víctimes eren britàniques”, va argumentar, i també va assegurar que va marxar de l’acte als cinc minuts d’arribar-hi, tan bon punt alguns assistents van començar a fer proclames. Amb tot, el diplomàtic va ser detingut breument, mitja hora després d’haver-se’n anat.

El ministre d’Exteriors britànic, Dominic Raab, va expressar ahir el seu malestar per l’incident: “La detenció del nostre ambaixador a Teheran sense motius ni explicació suposa una violació flagrant del dret internacional. El govern iranià es troba en un moment crític. Pot continuar anant enrere i convertir-se en un estat pària, amb tot l’aïllament polític i econòmic que això comporta, o prendre mesures per reduir la tensió”, va declarar a través d’un comunicat. Malgrat això, el ministeri d’Exteriors iranià va convocar ahir a consultes l’ambaixador britànic, i el vicetitular d’aquesta cartera, Abas Araqchí, va afirmar a Twitter que Macaire “va ser detingut per ser un estranger no identificat en una protesta il·legal”.

Per la seva banda, Trump va afegir ahir més llenya al foc: va difondre diversos missatges a Twitter escrits en persa i en anglès en què feia una crida “als líders de l’Iran” perquè no reprimeixin les protestes, a diferència del que van fer el novembre passat. “Pareu de matar el gran poble de l’Iran”, va clamar.