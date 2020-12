Israel investigarà un nou assassinat d’un menor palestí a Cisjordània

Ali Ayman Abu Aliya, de 13 anys, és el cinquè menor d’edat assassinat aquest any per les tropes israelianes a Cisjordània. El jove va morir divendres al poble Al-Mughayyir d'un tret a l'estómac mentre observava l’enfrontament entre els manifestants palestins i les forces d’Israel. El primer ministre palestí, Mohammad Shtayyeh, ha dit que la seva mort és “un nou crim afegit al llarg historial de l’ocupació”.

L’exèrcit d’Israel ha anunciat que obrirà una investigació militar per aclarir el possible crim i s'ha referit a la protesta com a “disturbis violents”, i ha assegurat que els manifestants havien estat llançant pedres i situant neumàtics cremats a la carretera. Amnistia Internacional i Human Rights Watch han condemnat l'assassinat i dubten de la credibilitat de la investigació.

Els fets se situen a prop de Ramallah, la capital de facto de Palestina i seu provisional de l’Autoritat Nacional Palestina. Els manifestants estaven protestant contra la construcció d’un nou assentament jueu a la regió. En un comunicat Defense for Children in Palestine, una ONG pels drets dels nens palestins, ha assegurat que els militars van utilitzar bales de metall recobertes de goma, fet que explica la letalitat del tret. Tanmateix, un portaveu de l’exèrcit ha assegurat que no es va fer ús d’armes de foc per contenir els disturbis.

L’enviat de l'ONU al Pròxim Orient, Nickolay Mladenov, ha qualificat d’inacceptable l’assassinat i ha recordat que els nens “tenen protecció especial sota el dret internacional i han de ser protegits de la violència”. Segons la llei internacional, l’ús intencionat de la força letal només es pot justificar quan hi ha una amenaça directa a la vida, però les investigacions del DCIP suggereixen un ús habitual i injustificat d’armes de foc contra menors a Cisjordània.

El director del DCIP, Ayed Abu Eqtaish, va denunciar divendres que “la impunitat sistèmica s’ha convertit en norma, el perpetrador pot estar segur que mai haurà de retre comptes davant les autoritats israelianes".

“L’Ali no és el primer a morir sense motiu i no serà l’últim”

Cada setmana hi ha manifestacions a Al-Mughayyir, a prop de l’assentament il·legal d’Israel anomenat Malachei HaShalom, que va ser establert l’any 2015. El pare del nen assassinat ha assegurat a Al-Jazeera que de tant en tant els colons apareixen pels carrers i comencen a tirar-los pedres sense cap motiu: “Per privar-nos de la nostra llibertat i identitat”. A més, fonts locals asseguren que han cremat els últims mesos dues mesquites. "El món sap què està passant però ningú actua... L’Ali no és el primer a morir sense motiu i no serà l’últim. És una lluita contínua, que seguirà igual fins que s’acabi l’ocupació”, ha lamentat.