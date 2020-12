El virus israelià que 'hackeja' els iPhones ha espiat 36 periodistes d'Al-Jazira

Desenes de periodistes de la cadena qatariana Al-Jazira van patir un atac d'espionatge en els seus iPhones, amb un programari israelià que probablement han utilitzat els governs dels Emirats Àrabs Units i de l'Aràbia Saudita. L'atac es va produir al juny, unes setmanes abans que Donald Trump anunciés l'acord de normalització de relacions diplomàtiques entre Abu Dhabi i Tel Aviv.

Segons el Citizen Lab de la Universitat de Toronto, el virus espia va infectar almenys 36 periodistes, productors, presentadors i executius de la cadena i l'atac es pot traçar fins al grup de seguretat israelià NSO, que ha estat condemnat en diverses ocasions per vendre el seu programari d'espionatge a règims dictatorials.

Segons han explicat els investigadors, el virus va entrar a través dels missatges que s'intercanviaven diferents dispositius Apple sense que els seus usuaris fessin res, cosa que es coneix com una vulnerabilitat de zero clic. Només a través de notificacions mòbils tipus push, el virus feia que els telèfons descarreguessin automàticament el seu contingut als servidors d'NSO. Així els mòbils dels periodistes es van convertir en una poderosa eina de vigilància sense necessitat que el seus usuaris fessin absolutament res.

Segons el Citizen Lab, es tracta del principal atac que es coneix contra membres d'una sola organització amb aquest procediment. El centre canadenc adverteix que la normalització diplomàtica portarà a una major cooperació en vigilància digital entre Israel i les monarquies del Golf. Els investigadors han pogut vincular l'atac "amb una precisió mitjana" amb els règims dels Emirats i l'Aràbia Saudita, que han utilitzat aquest programari contra dissidents dins i fora del país. Tots dos protagonitzen des de fa anys una rivalitat regional amb el seu veí, Qatar, que es va traduir el 2017 en un bloqueig comercial al petit emirat del Golf, a qui van exigir, entre altres punts, tancar la cadena de televisió, que és una de les més populars al món àrab.

El grup NSO ha respost amb un comunicat en què diu que "no pot comentar un informe que encara no ha vist" i assegura que la seva tecnologia es facilita als governs només per a "l'antiterrorisme i per perseguir el crim organitzat greu". Tot i que la cadena qatariana no és l'únic cas d'espionatge a periodistes, dissidents, advocats o defensors dels drets humans que esquitxa NSO, la companyia privada israeliana assegura: "Quan rebem proves creïbles de mal ús, es prendran les mesures necessàries". El cas més conegut és el del periodista saudita Jamal Khashoggi, assassinat al consolat saudita d'Istanbul el 2018. Precisament un dels amics del periodista, Omar Abdulaziz, va denunciar NSO davant els tribunals israelians pel cas, com han fet altres periodistes i dissidents. La mateixa firma és la que estaria al darrere de l'espionatge a Roger Torrent, president del Parlament català.

El virus s'infiltra als iPhones per xuclar-ne la informació personal i de localització i fins i tot pren el control dels micròfons i les càmeres, de manera que pot espiar les converses dels periodistes amb les seves fonts. Apple ha dit que coneix el contingut de l'informe del Citizen Lab i que les últimes versions del seu sistema operatiu, iOS 14, incorporen "noves proteccions contra aquest tipus d'atacs".

"No només fa molta por, sinó que és el Sant Grial del pirateig de mòbils, ha dit

Bill Marczak, investigador de Citizen Lab. "Pots fer servir el teu mòbil amb tota normalitat sense adonar-te que algú altre està veient tot el que fas".