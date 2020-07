El 90% dels morts amb covid-19 a Itàlia van morir per la infecció i no per patologies prèvies

L'Institut Superior de Sanitat italià (ISS) i l'Institut Nacional d'Estadística del país (Istat) han publicat aquest dijous un primer estudi sobre l'impacte de la mortalitat en pacients amb coronavirus al país transalpí. Una de les principals conclusions de l'estudi radica en argumentar que gairebé nou de cada deu víctimes mortals que havien contret la malaltia van morir a causa del coronavirus i no per culpa d'altres patologies. Dit d'una altra manera: han mort per coronavirus i no amb coronavirus.

Segons l'estudi, que s'ha fet a partir d'una anàlisi dels registres de defunció, el covid-19 és la causa directa de la mort en el 89% de les persones que havien donat positiu per la malaltia i que van acabar morint. Malgrat que poguessin tenir altres malalties preexistents i les complicacions que se'n deriven, l'estudi conjunt entre l'ISS –que és l'organisme encarregat de gestionar l'emergència sanitària al país– i l'Istat conclou que aquestes persones no haurien mort si no s'haguessin infectat per coronavirus.

Respecte a l'11% restant de les víctimes, la mort sí que es pot atribuir a altres malalties (o circumstàncies externes). Tot i que, en aquests casos, els investigadors encarregats de fer l'estudi determinen que el covid-19 pot haver contribuït al deteriorament de la salut d'aquestes persones com a factor agreujant de les seves malalties prèvies o limitant la possibilitat de tractaments.

Fins ara, a Itàlia, el primer país europeu amb què es va començar a acarnissar el coronavirus, s'hi han notificat 243.736 contagis i 35.017 víctimes per la malaltia.