Bolsonaro sobre els morts per coronavirus: "Què volen que faci?"

Dia negre al Brasil, amb una xifra rècord de morts –474 en les últimes 24 hores– que fa que s'hagi superat la barrera de les 5.000 víctimes mortals per coronavirus, un balanç que ha forçat el nou ministre de Sanitat, Nelson Teich, a sortir a admetre que la situació de l'epidèmia "s'agreuja" al país. Per contra, el president Jair Bolsonaro continua impertèrrit i, a preguntes dels periodistes sobre què pensa de l'elevada incidència del covid-19, el dirigent els ha engegat: "Ho lamento, però què volen que faci? Soc Messias, però no puc fer miracles", ha dit en relació al seu segon nom.

Ni les dades ni l'evidència científica que l'aïllament és un dels factors més importants per aturar el coronavirus han fet canviar Bolsonaro d'opinió sobre la seva voluntat d'acabar amb els confinaments per reiniciar l'economia i, també en declaracions a la premsa, ha responsabilitzat governadors i alcaldes del país de la mortalitat de l'epidèmia perquè han ordenat quarantenes. "Aquesta factura ha de ser enviada als governadors. Preguntin al senyor João Doria [l'exbolsonarista governador de São Paulo] i al senyor [Bruno] Covas [alcalde de São Paulo] per què han pres mesures tan restrictives i la gent continua morint".

Bolsonaro s'ha enfrontat amb els governadors per la gestió del coronavirus i els ha criticat que perjudiquin l'economia amb l'aturada de l'activitat no essencial de les seves regions, i ha afirmat que de cap manera no pensa assumir cap responsabilitat sobre aquesta qüestió: "La pregunta és tan idiota que no et respondré", ha dit a un reporter.

Però la batalla entre els dos nivells de l'administració no és només verbal, perquè a l'estat de l'Amazònia de moment es queden sense els 2.000 taüts que el govern federal havia d'enviar en avió amb l'objectiu d'alleugerir els col·lapsats serveis funeraris –el nombre de morts s'ha multiplicat per quatre pel coronavirus.

Bolsonaro, que va dir, quan l'epidèmia ja assotava Europa, que el coronavirus és una "gripeta", ha enviat un missatge de "solidaritat a les famílies que han perdut éssers estimats", tot i que alhora s'ha mostrat resignat amb un "així és la vida", com si el covid-19 fos un accident inesperat. "Demà seré jo. Lògicament, un vol tenir una mort digna i deixar una bona història", ha apuntat.

Per contra, el ministre Teich, que quan va ser nomenat fa uns dies va dir que no tenia coneixements sobre la pandèmia, ha deixat els sentiments a part i ha assenyalat les dificultats que hi ha en diferents zones del país, però en cap cas ha relacionat l'augment de morts en la relaxació de les mesures restrictives que s'està produint en algunes macrociutats, com Manaos, Rio de Janeiro o São Paulo. El ministeri es mostra pessimista en l'evolució de la malaltia per l'arribada de les temperatures més fredes de l'hivern austral, que podrien fer créixer la intensitat de la transmissió.