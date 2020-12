Més de mil cotxes queden atrapats per la neu en una autopista al Japó

Més d'un miler de cotxes i camions han quedat atrapats durant gairebé dos dies en una autopista japonesa, a causa d'una forta tempesta de neu que impedia la circulació. Els primers problemes es van detectar dimecres a la nit, però el col·lapse més important va començar a primera hora de dijous, i aquest divendres al migdia 670 vehicles encara no s'havien pogut retirar de la calçada. Les autoritats preveuen que el trànsit quedarà restablert amb normalitat dissabte al matí.

Molts conductors han hagut de passar més de 40 hores a dins el cotxe, incloent-hi tota la nit. Els serveis d'emergència van distribuir dijous al vespre menjar, aigua, combustible, mantes i vàters portàtils entre els afectats, però un testimoni recollit per la televisió pública japonesa, NHK, ha explicat que s'havia quedat sense menjar i que havia hagut de fondre neu per poder beure aigua. El mateix testimoni ha relatat que, a mesura que s'anava acumulant la neu, els cotxes anaven quedat colgats. "He passat molta por", ha dit el conductor. Tot i així, segons les autoritats cap dels afectats ha patit problemes greus de salut, i només dues persones van haver de ser evacuades a l'hospital per incidències de poca gravetat.

Suport de l'exèrcit

Les retencions, que van arribar a superar els 15 quilòmetres en alguns moments de dijous, s'han produït a l'autopista que uneix Tòquio i la ciutat de Niigata, i ha afectat especialment els vehicles que es dirigien cap a la capital. A més de les màquines llevaneus, l'exèrcit s'ha desplegat a la zona per ajudar en les tasques de rescat dels afectats. La policia, mentrestant, redirigia el trànsit cap a vies alternatives.

Segons la NHK, les prefectures de Niigata i de Gunma (per on passa la carretera afectada) han registrat fins ara una quantitat de neu set vegades superior a l'habitual en aquesta època de l'any, i en algunes localitats s'ha interromput el subministrament d'energia. També ha quedat afectada la circulació de trens.