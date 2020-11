El suïcidi provoca al Japó més morts en un mes que el covid en un any

El nombre de suïcidis al Japó es va disparar fins a 2.153 a l'octubre. És la xifra mensual més alta des del maig del 2015, i supera el nombre total de morts atribuïbles al covid-19 al país asiàtic des de l'inici de la pandèmia: des que s'hi va detectar el primer cas de coronavirus, el 16 de gener, fins a aquest dilluns, la malaltia ha matat 2.119 persones, segons les xifres oficials.

El recompte de l'Agència Nacional de Policia situa per sobre de les 17.000 el nombre de persones que han decidit acabar amb la seva vida al Japó des que va començar l'any. Fins al setembre la xifra era similar a la del 2019, però a l'octubre el nombre de suïcidis va créixer notablement: se'n van registrar 600 més que al mateix mes de l'any passat. L'increment va ser especialment significatiu entre les dones, amb un increment del 83%, mentre que entre els homes la pujada va ser del 22%. Amb tot, encara hi va haver molts més homes que es van treure la vida (1.302) que no pas dones (851).

El Japó és un dels països amb una taxa de suïcidis més alta del món, amb 18,5 per cada 100.000 habitants l'any 2016, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), clarament per sobre de la mitjana mundial de 10,6 suïcidis per cada 100.000 persones. Al llarg de l'última dècada, però, aquesta xifra s'havia anat reduint, i el 2019 el nombre total de suïcidis al país es va situar en 20.169, el registre més baix des del 1978, quan van començar els recomptes oficials.

L'impacte del covid

Les dades actuals fan témer que aquest any la tendència es revertirà i que la xifra total de suïcidis tornarà a créixer. Segons els experts, el coronavirus i les seves conseqüències econòmiques hi podrien tenir un paper clau, també a l'hora d'explicar per què ha crescut especialment entre la població femenina. "Els sectors més colpejats pel covid han sigut el turisme, el comerç i la restauració", explica la professora Michiko Ueda, especialista en prevenció de suïcidis, en declaracions recollides pel diari The Washington Post. Ueda assenyala que són àmbits molt feminitzats i amb contractes precaris, per la qual cosa "moltes dones han perdut la feina i han experimentat una gran pèrdua d'ingressos".

“Aguanta un dia més”

Ueda adverteix també que al Japó no es va ordenar un confinament i que l'impacte del covid va ser molt petit comparat amb altres països: fins ara s'hi han detectat menys de 150.000 casos, una desena part dels 1,6 milions registrats a Espanya, tot i que hi viuen uns 125 milions de persones, el triple que a l'Estat. "Tot i així, vam tenir aquest gran increment en el nombre de suïcidis. Això suggereix que altres països podrien veure un increment similar o fins i tot més gran", diu l'experta, en declaracions a la CNN.