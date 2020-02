Una dona japonesa recau després d'haver superat el coronavirus

Una dona ha contret el coronavirus per segona vegada després d'haver superat la malaltia, al Japó. L'afectada, una guia turística de la ciutat d'Osaka, d'uns 40 anys, ha donat positiu aquest dimecres després de presentar tos i dolors al pit. Havia estat diagnosticada el 29 de gener, va ser donada d'alta de l'hospital l'1 de febrer i va donar negatiu a les proves el dia 6. Es tracta del primer cas de recaiguda fora de la Xina, que ja havia informat d'altres casos.

"Un cop tens la infecció, pot quedar adormida amb símptomes mínims i després s'intensifica i afecta els pulmons", explica al diari britànic The Guardian Philip Tierno, de l'Escola Universitària de Medicina de Nova York. El professor reconeix que encara no se sap prou bé com funciona el virus. "No estem segurs que no sigui bifàsic", és a dir, si és recurrent.

Arreu del món ja s'han confirmat més de 82.000 contagis i, fins a aquest matí de dijous, 2.804 morts, la immensa majoria a la província xinesa de Hubei, epicentre de l'epidèmia. La Xina ha informat que el nombre de nous casos continua baixant (433 en les últimes 24 hores). A la resta del món els principal focus són a la província de Daegu, a Corea del Sud, amb 334 nous casos (la majoria d'una secta religiosa) i Itàlia, especialment al nord del país, que ja supera els 450 contagis. Estònia, Dinamarca, el Pakistan, Geòrgia, Noruega, Macedònia del Nord, Grècia i Romania han confirmat també els primers casos des de dimecres.

D'altra banda, aquest dijous, el ministeri de Sanitat del Regne Unit ha informat de dos nous infectats més, situant-ne el total en 15.

Als Estats Units, Trump ha anunciat aquesta matinada en roda de premsa que el país "té el brot a ratlla" i que el risc és "molt baix", tot i que ja s'han confirmat 60 casos i el primer contagi local, a Califòrnia, d'una persona que no ha viatjat a la Xina. El vicepresident Mike Pence serà el responsable de coordinar l'equip de la Casa Blanca per fer front a l'epidèmia. El missatge de Trump contrasta amb el dels responsables del Centre de Control de Malalties, que han demanat als nord-americans que es preparin per a la pandèmia: "La pregunta no és si el coronavirus es propagarà pels Estats Units sinó quan i quants casos greus tindrem", advertia Nancy Messonier, directora de malalties respiratòries del centre.

L'Aràbia Saudita ha suspès temporalment l'accés de pelegrins que visiten els llocs sagrats de l'Islam i també l'entrada de visitants de països afectats pel coronavirus. L'objectiu, segons el ministeri d'Exteriors, és "prevenir i eliminar l'expansió del coronavirus", i la suspensió afecta els milions de musulmans que cada any fan la peregrinació. Encara falten cinc mesos per al hash, la gran peregrinació anual, que és un dels cinc pilars de l'Islam. Fins ara Riad no ha informat de cap cas. Al Pròxim Orient s'han confirmat un centenar de casos a l'Iran, i també se n'han detectat al Líban.