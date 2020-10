El vot anticipat pronostica una participació rècord als Estats Units

En diuen dia de les eleccions, però aquest any, quan arribi, és probable que sigui un dia més. O, més ben dit, que sigui senzillament el final d'un mes d'eleccions. Si se segueix aquest ritme, quan s'obrin les urnes als Estats Units el dia 3 de novembre és ben possible que hagin votat gairebé tots els nord-americans que ho van fer fa quatre anys, en els comicis que van enfrontar Donald Trump i Hillary Clinton. El motiu? En aquesta campanya electoral el vot anticipat s'ha disparat de tal manera que aquest dimecres, a sis dies per a la cita electoral, ja havien votat més de la meitat de totes les persones que ho van fer el 2016. Llavors es van recomptar 139 milions de paperetes.

Aquest dimecres, doncs, 74 milions de nord-americans ja havien exercit el seu dret a vot anticipat, segons el U.S. Elections Project. El 2016 el nombre de persones que van votar anticipadament va arribar a 47,2 milions, una xifra que aquest any va quedar superada el 22 d'octubre, gairebé dues setmanes abans de les eleccions. En alguns estats, com és el cas de Texas, la xifra és extraordinària fins al punt que dimecres ja havien votat el 90,8% del total de persones que ho van fer fa quatre anys.

Les dades són extraordinàries i apunten a una participació no vista des de principis de segle passat. Però l'excepcionalitat del moment, amb la pandèmia causant estralls, impedeix afirmar de manera contundent que l'afluència a les urnes acabi superant la del 2016. ¿És una reacció massiva dels votants demòcrates contra Donald Trump? ¿Són els republicans els que han ampliat la seva base? ¿Les dues coses alhora? ¿O és simplement que els ciutadans estan votant de manera esglaonada per evitar aglomeracions dimarts que ve a causa de la pandèmia? Probablement totes les opcions tenen el seu paper en unes presidencials que es perceben com un punt d'inflexió per als Estats Units.

De moment són els demòcrates els que semblen més mobilitzats. De la vintena d'estats que faciliten dades de filiació partidista, el 47,7% dels que ja han votat estaven inscrits com a demòcrates i un 29,3% com a republicans. Entre els que han sol·licitat el vot per correu electrònic, el 44,2% són demòcrates i el 26,1% republicans.

Trump ha agitat el fantasma del frau electoral i l'ha vinculat, sense proves i sense que els precedents li donin la raó, al vot per correu. Per aquest motiu, els conservadors confien que el 3 de novembre siguin una majoria republicana els que optin per acudir als col·legis electorals i, per tant, compensin el teòric desavantatge actual. Una circumstància que pot ser rellevant per entendre la dinàmica durant la nit electoral i la resolució de les eleccions.

Si es produeix aquest escenari d'una gran majoria de republicans votant el 3 de novembre, les primeres hores de la nit donaran una victòria a Donald Trump. En general, el vot emès el mateix dia 3 es recomptarà abans que la resta, de manera que si el vot anticipat que ha anat arribant durant aquestes setmanes fos majoritàriament demòcrata, els resultats de les primeres hores podrien fer un tomb i acabar lliurant la presidència a Joe Biden. Però perquè això passi potser caldria esperar dies. Entre altres raons, perquè hi ha estats que segueixen admetent vots per correu i recomptant-los fins passats diversos dies de les eleccions. És el cas de Pennsilvània, un dels estats clau per determinar el guanyador de les presidencials. Però amb un Trump insistint que el guanyador s'ha de saber dimarts mateix a la nit, no és forassenyat anticipar que el republicà es voldrà proclamar victoriós abans d'hora.

En una entrevista amb la cadena de televisió PBS, Michael McDonald, professor de ciències polítiques a la Universitat de Florida i creador del U.S. Elections Project, apuntava que històricament els demòcrates han votat més que els republicans de manera anticipada, però que els republicans solien fer-ho més per correu que els demòcrates. Ara la primera circumstància s'està complint, però la segona no. "Podria ser que alguns republicans s'haguessin desactivat i, encara que hagin sol·licitat el vot per correu, estiguin planificant votar en persona". O almenys és el que esperen els conservadors després de la campanya tan ferotge de Donald Trump contra el vot per correu. Si Florida, que probablement oferirà resultats gairebé definitius el mateix dia 3 a la nit, cau de la banda de Biden, Trump haurà de començar a pensar en miracles.