Zapatero: "Mai he entès l'operació de Guaidó"

L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista amb l'ARA parlant de Veneçuela afirma sobre l'autoproclamat president, Juan Guaidó: "És un polític jove a qui de sobte van fer president virtual en una operació que no he entès mai". Guaidó es va proclamar president el gener del 2018, i tot i rebre importants suports internacionals, no ha aconseguit fer caure el govern de Nicolás Maduro.

En una entrevista al diari ARA, l'exdirigent socialista reafirma que en "conflictes greus" com el veneçolà, que origina una forta divisió entre la població, l'única via és "la negociació i l'acord" però "mai una sortida unilateral" com la que va intentar Guaidó.

Zapatero respon així a la carta oberta que Guaidó li va escriure al diari espanyol El Mundo en què l'acusava de ser un "aliat de l'usurpador", en referència al president Nicolás Maduro, i en aquestes mateixes línies, l'opositor diu que li retira "la confiança" com a intermediari i mediador entre les dues parts.

A l'entrevista amb l'ARA i a la pregunta de si creu que el poble veneçolà pot aguantar molt més una situació tan crítica, amb hiperinflació i falta d'aliments i medicaments, Zapatero assenyala que la ciutadania demostra cada dia una "gran capacitat de suportar una situació molt difícil" i valora especialment que, malgrat tot, "no caigui en el que seria un conflicte civil".

El 2016 Zapatero va assumir un paper prominent en la crisi política veneçolana al ser nomenat interlocutor per mediar entre les dues parts. No obstant això, la seva feina no va donar cap fruit i Veneçuela va viure posteriorment unes manifestacions multitudinàries convocades per l'oposició per demanar més llibertats i millors condicions econòmiques i socials. A més, l'espanyol ha donat suport a la taula de diàleg entre l'executiu de Maduro i una part de l'oposició, entre la qual no hi ha el sector que lidera Guaidó. De fet, Zapatero ha estat acusat en diferents ocasions de prendre partit per Maduro, amb qui es va reunir a Caracas recentment.

Grato encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España. Agradezco en nombre de todo el pueblo venezolano, su firme disposición a abrir los caminos para el diálogo y el entendimiento franco entre los distintos sectores de nuestra Patria. pic.twitter.com/nx4pa0snOd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 7, 2020

Guaidó, president de l'Assemblea Nacional i un polític desconegut, es va autoproclamar president eventual del país en una operació liderada per la Casa Blanca i que va rebre el suport d'una seixantena de països, entre els quals hi ha el govern espanyol.

Revés per a Guaidó

Després de grans cops d'efecte, com la sortida del país i una gira regional per recollir suports i portar a Veneçuela ajuda humanitària, la figura de Guaidó ha anat perdent empenta i popularitat entre els crítics a Maduro perquè no ha aconseguit cap avenç. Però un dels cops més durs que ha rebut la seva reputació i legitimitat han sigut unes recents paraules de Donald Trump en què dubtava de la fortalesa del jove polític i no descartava reunir-se amb Maduro, en el que suposaria un gir total de la política internacional de la Casa Blanca.

Guaidó, com gran part de l'oposició, ha anunciat que boicotejaran les eleccions legislatives que s'han de convocar aquest any perquè considera que el procés no garanteix les mínimes garanties democràtiques. En els comicis generals, la majoria de les formacions dissidents van preferir no presentar candidatura i l'oficialisme va recuperar la majoria perduda el 2015 de l'Assemblea, una cambra que s'havia buidat de poder en favor d'una de constituent formada només per diputats chavistes.