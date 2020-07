Es reprèn el judici a Netanyahu en plena segona onada de coronavirus

Benjamin Netanyahu s'ha estalviat la fotografia del banc dels acusats en la represa del judici que havia començat al maig en un tribunal de Jerusalem, en què ha de fer front a l'acusació de corrupció. El primer ministre israelià encara té alguns mesos de coll abans que no torni al jutjat, a partir de l'any vinent, quan se l'espera tres dies per setmana. Però mentre espera té el gran objectiu de frenar els rebrots de coronavirus, que alguns especialistes ja apunten com la segona onada de contagis, i intentar que la seva popularitat no s'enfonsi encara més.

Ni els augments de positius ni les advertències de mantenir distàncies prudencials han aturat el malestar als carrers i cada dia hi ha protestes contra la gestió de la pandèmia del govern de Netanyahu, i per la falta d'iniciatives públiques per fer remuntar una economia molt tocada per tants mesos d'aturada. La desocupació s'ha enfilat fins al 20%.

Fruit de la indignació ha sorgit amb força el moviment Banderes Negres, que cada dia mobilitza més gent al ritme invers del suport al primer ministre. La popularitat de Netanyahu cau fins i tot entre els votants que li van permetre, al tercer intent, fer un govern de coalició amb Benny Gantz . En realitat, Netanyahu està fent història per dos motius: és el dirigent israelià més longeu al càrrec i també el primer processat en exercici.

651x366 Un simpatitzant de Netanyahu en una concentració de suport al primer ministre, a Jerusalem / ABIR SULTAN / EFE Un simpatitzant de Netanyahu en una concentració de suport al primer ministre, a Jerusalem / ABIR SULTAN / EFE

En la vista d'avui, Yossi Segev, l'advocat defensor de Netanyahu, ha sol·licitat l'ajornament del procés per les "dificultats" derivades de la mascareta i ha argumentat que "serà difícil" per a ell enfrontar-se "a un testimoni amb mascareta i veure si està dient la veritat". El tribunal ha desestimat la petició, però no serà fins al gener quan comencin els interrogatoris de testimonis i, per tant, quan el primer ministre haurà de ser-hi present.

Netanyahu s'enfronta a tres casos de corrupció per recepció de regals a canvi de favors i per suposats tractes per rebre una cobertura positiva dels mitjans. A més, està acusat de suborn –pel qual la llei preveu fins a deu anys de presó– i de frau i abús de confiança, que estan penats amb fins a tres anys de presó.

L'acord de govern amb Gantz recull que Netanyahu ocupa els primers 18 mesos de mandat l'oficina de primer ministre però que al setembre de l'any vinent cedirà el poder al seu aliat, un exgeneral de l'ala centrista del Parlament.