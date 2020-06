Rússia condemna un 'exmarine' nord-americà a 16 anys de presó per espionatge

Un tribunal rus ha condemnat aquest dilluns l' exmarine nord-americà Paul Whelan a 16 anys de presó per considerar-lo culpable d'espiar per al seu país. Whelan, detingut el desembre del 2018 a Moscou, complirà la sentència en una presó de màxima seguretat i els seus advocats ja han anunciat que hi presentaran un recurs d'apel·lació, mentre que la Casa Blanca ha advertit que el cas tindrà un impacte en les relacions amb el Kremlin, ja de per si força complicades.

Abans de la lectura de la sentència, Whelan ha denunciat que el judici ha sigut polític i que el seu equip havia demostrat la seva "innocència" i que les proves presentades per l'acusació estaven "falsificades".

La Fiscalia havia demanat 18 anys de reclusió per al nord-americà, de 50 anys i que també té la ciutadania irlandesa, britànica i canadenca. Va ser arrestat el 28 de desembre del 2018 per agents del Servei Federal de Seguretat (l'antic KGB) en un hotel de Moscou per presumptes "activitats d'espionatge", suposadament a favor dels Estats Units. Segons la versió oficial russa, l' exmarine hauria rebut d'un conegut un llapis de memòria que "contenia la llista completa dels treballadors d'un servei secret" rus.

La família ha explicat que Whelan es va traslladar fins a Moscou per assistir de convidat a un casament, lluny de les activitats d'espionatge que se li imputen. L'acusat havia arribat a ironitzar amb la seva detenció, que ha qualificat de "segrest polític": va dir que el Kremlin es pensava que havia capturat el nou 007, l'agent britànic de ficció, quan "en realitat havien detingut un Mr. Bean de vacances".

La reacció dels Estats Units s'ha sentit per boca de l'ambaixador, John Sullivan, que ha mostrat la "decepció, frustració i indignació" quan ha sabut la condemna. "Això no tindrà un efecte positiu en les nostres relacions", ha advertit.