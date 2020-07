Erdogan decreta la reconversió de Santa Sofia en mesquita

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha decretat aquesta tarda de divendres la reconversió de l'antiga catedral de Santa Sofia en mesquita, després que la justícia turca li obrís la porta poc abans. L'antiga església bizantina de Santa Sofia d'Istanbul, avui un símbol i museu de la ciutat del Bòsfor, es convertirà de nou en un recinte religiós, segons el decret aprovat per Erdogan.

El màxim tribunal administratiu del país havia anul·lat poc abans el decret ministerial del 1934 que va convertir Santa Sofia en museu, cosa que va deixar camí lliure a Erdogan per decretar la seva conversió en mesquita.

La basílica ortodoxa, construïda al segle VI, va ser convertida en mesquita després de la conquesta de Constantinoble pels otomans l'any 1453 i va mantenir aquest estatus fins al 1934, quan un decret ministerial li va treure tota funció de temple i la va convertir en museu. Santa Sofia ha sigut un dels emblemes de la Turquia moderna i laica.

El sector nacionalista i islamista turc porta dècades exigint l'obertura de l'edifici al culte islàmic. El mateix president de Turquia ha donat suport recentment a aquesta petició i va triar aquest espai per commemorar la invasió otomana.

Per contra, els laics veuen en aquest canvi la voluntat del president d'animar la seva base religiosa i nacionalista per enfonsar encara més el secularisme imposat per Kemal Atatürk.

La decisió d'aquest divendres d'Erdogan, de fet, ha obtingut ja resposta per part de l'agència cultural de l'ONU, la Unesco, que ha advertit que Santa Sofia està registrada a la llista de monuments que són Patrimoni de la Humanitat com a museu, un registre que comporta certs "compromisos i obligacions".

Official statement on Hagia Sophia, Istanbul.



Hagia Sophia, part of the property “Historic Areas of Istanbul,” is inscribed on the #WorldHeritage List as a museum.



The inscription entails a number of legal commitments and obligations.



More: https://t.co/337lhrFZUw pic.twitter.com/vfxCsQQGRT