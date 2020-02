La justícia turca absol tots els acusats per les protestes del parc de Gezi

Els 16 activistes, acadèmics i artistes acusats d'haver orquestrat les protestes antigovernamentals del parc de Gezi el 2013 contra el govern de Recep Tayyip Erdogan han sigut absolts. La sentència ha sorprès tothom perquè la fiscalia demanava cadena perpètua per als tres principals acusats i llargues penes de presó per a la resta. El macrojudici responia a la insistència de l'aleshores primer ministre i avui president turc que les mobilitzacions massives que van ser fortament sufocades (8 morts i 8.000 ferits) responien a un pla per derrocar-lo.

Osman Kavala, el principal acusat, que estava en presó preventiva des que va ser detingut el 2017, era considerat per Erdogan un agent del multimilionari George Soros. Un altre dels acusats, Yigit Aksakoglu, acadèmic i membre d'una ONG que treballa en la defensa dels drets dels infants, que havia estat alumne de la Universitat de Barcelona i també col·laborador del Cidob, s'exposava també a la petició de cadena perpètua, igual que l'activista Mucella Yapici. El Tribunal Europeu dels Drets Humans havia demanat l'alliberament immediat de Kavala.

Yigit Aksakoglu, activista i acadèmic, va col·laborar amb el Cidob a Barcelona. / ARA Yigit Aksakoglu, activista i acadèmic, va col·laborar amb el Cidob a Barcelona. / ARA

"És increïble perquè la sessió avançava molt a poc a poc i els jutges es mostraven molt agressius amb la defensa, i de cop han dit que tots estaven absolts. No ens ho esperàvem. Penso que la campanya internacional i la decisió d'Estrasburg ha pesat. Per fi podran estar amb els seus fills", explica a l'ARA Umut Özkirimli, professor de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, investigador associat del Cidob i amic personal d'Aksakoglu.