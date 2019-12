El 30% dels coales de Nova Gal·les del Sud han mort als incendis

Els incendis que segueixen cremant a Austràlia des del novembre han deixat un rastre de destrucció que posa en perill la biodiversitat del país i amenaça una de les seves espècies més icòniques. Aquest divendres, la ministra de Mediambient australiana, Sussan Ley, assegurava que poden haver mort fins al 30% dels coales de l'estat de Nova Gal·les del Sud, el més afectat pels focs.

La ministra feia aquest càlcul perquè els incendis han arrasat el 30% de l'hàbitat d'aquests animals, que estan classificats actualment com a "vulnerables" en el llistat internacional d'espècies en perill d'extinció, un esglaó per sota de les "amenaçades". Però, si els càlculs de la ministra són encertats i un terç dels coales d'aquesta regió s'han perdut, l'estat de l'espècie podria pujar al nivell d'amenaça. En tot cas, algunes informacions que fa un mes alertaven que els incendis estaven deixant els coales com a espècie "extinta funcionalment" s'han desestimat com a exagerats. De moment.

La ministra ha advertit que, fins que no s'hagin extingit els incendis i es pugui fer un balanç sobre el terreny, no serà possible saber la xifra final. En els últims dies han aparegut a les xarxes socials imatges de coales rescatats dels incendis, com la de cinc d'aquests animals dins una casa, i també de cangurs que s'havien refugiat en domicilis particulars. Es calcula que en aquesta zona hi viuen entre 15.000 i 28.000 coales, un animal molt lent a l'hora de desplaçar-se, al qual, doncs, les flames sorprenen amb més facilitat que als cangurs, per exemple.

Desenes de voluntaris treballen aquests dies també en els centres d'atenció a aquests animals, com l'Hospital de Coales de Port Macquarie, on s'han rescatat fins a 72 exemplars amenaçats per les flames. La pàgina de GoFundMe de l’hospital, que es va obrir a l'octubre, ha recaptat ja 2,1 milions de dòlars australians (1,3 milions d'euros).

Els incendis que cremen des del novembre han arrasat ja prop de 5 milions d'hectàrees a Austràlia, de les quals 3,4 milions són a l'estat de Nova Gal·les del Sud, una zona similar a Bèlgica. Fins a nou persones han mort i milers de cases han estat destruïdes en aquesta temporada d'incendis més llarga de l'habitual a causa de les altes temperatures.

Austràlia ha registrat en les últimes setmanes alguns dels seus dies mes calorosos de la història, però, tot i així, la ministra Ley insisteix que la política del govern contra l'emergència climàtica no canviarà perquè és la correcta. L'executiu d'Scott Morrison va guanyar les eleccions del novembre passat amb una agenda completament favorable a la indústria del carbó i els combustibles fòssils.

També aquest divendres Morrison ha anunciat que enviarà assessors militars als 14 centres de comandament dels bombers de Nova Gal·les del Sud perquè els ajudin en les tasques de control i extinció dels incendis. El cos de bombers australià està format eminentment per voluntaris, que no han tingut cap treva per Nadal i que tampoc la tindran en els pròxims dies, ja que s'espera un nou augment de temperatures. En cas que sigui necessari, el primer ministre ha dit que l'exèrcit aportarà buldòzers, tancs d'aigua i també tropes per lluitar contra els incendis.